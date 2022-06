Finale du championnat d'orthographe 2022 : la correction de la dictée. Du CM1 à la 3ème, les participants peuvent comparer leurs résultats

C'est le moment d'évaluer son niveau, à suivre ci-dessous la correction de la dictée de la finale du championnat d'orthographe.

Pluie sur le Tremblet

Par temps de chaleur, au milieu de pluies monotones, des éclairs claquent, vite suivis par les grondements du tonnerre, semblables à l’écroulement d’une montagne, qui font vibrer les maisons… Le soir, quand la pluie et le vacarme ont cessé, on aperçoit à l’horizon des éclairs aveuglants, au tracé indescriptible, aussi brefs qu’un battement de cils, explosant silencieusement dans les nuées.

FIN DE LA DICTEE POUR LES CM1.

Après des jours de pluie, un soir, en regardant vers l’ouest où le ciel se teinte de rouge sur un mur sombre de nuages, on se dit sans se tromper qu’il fera beau demain. Au matin, quand la pluie est partie et que revient le soleil, quel ravissement ! La nature, triomphante, semble époussetée.

FIN DE LA DICTEE POUR LES CM2.

Les lignes et les reliefs apparaissent plus fermes, le vert forestier des pentes plus soutenu, le bleu du ciel nettoyé à fond. Pourquoi ne pas le dire ? Le tout, baigné dans le clair d’un soleil d’or, est magnifique.

FIN DE LA DICTEE POUR LES 6e.

La pluie vous surprend dans la forêt quand vous allez chercher du bois pour faire cuire le manger, vous occuper de votre vanille, braconner quelque flore ou quelque faune comestibles ; sur le chemin de l’école, de l’église ou de la maison ; en mer quand vous exercez votre métier de pêcheur…

FIN DE LA DICTEE POUR LES 5e.

La pluie est chaude, sauf en hiver. Aussi l’avions-nous intégrée dans notre vie quotidienne et nous ne nous en protégions guère. Dans une même journée, nous étions à plusieurs reprises trempés jusqu’aux os, prenant moult averses entrecoupées de beau temps.

FIN DE LA DICTEE POUR LES 4e.

Plusieurs fois par jour, les vêtements nous séchaient dessus, ce qui ne pouvait pas à la longue, nous faire du bien. Si l’été, elle lavait le linge et les gens, ces derniers étant quittes pour un bon rhume, l’hiver, ils risquaient le refroidissement. Nous ne possédions pas d’imperméable. Nous utilisions pour nous abriter un goni ou un sac de vacoa.

FIN DE LA DICTEE POUR LES 3e.





Merci aux participants et à la prochaine session !