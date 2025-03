Fortes pluies à Saint-Pierre : évacuation du collège de Terre-Sainte et radiers fermés

Ce mardi 18 mars, les fortes pluies ont commencé à inonder le collège de Terre-Sainte, à Saint-Pierre. Vers 9h30, la décision a été prise d’évacuer les élèves. Ils ont ainsi été placés en sécurité, en attendant que leurs parents viennent les récupérer.

" On évacue le collège parce qu'il n'ya plus d'électricité, il n'y a pas la cantine ", indique un des élèves. Faute de courant, les cours ne peuvent être dispensés, de l'eau a coulé dans certaines classes.

Impossible de joindre l’établissement, prévient l’Académie de la Réunion. Le téléphone du collège est coupé en raison des fortes pluies. Le rectorat a donc envoyé un SMS aux parents.

C'était compliqué d'appeler les parents parce que nous n'avons plus de courant et plus de serveur Pronote qui nous lie aux familles. Nous n'avons pas de téléphone non plus, et beaucoup de salles sont inondées.