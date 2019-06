La fournaise la pété!

Le Piton de la Fournaise est entré à nouveau éruption. A 6h35 très précisément selon Aline Peltier, la directrice de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise qui est intervenue ce matin sur Réunion La 1ère radio. Ce réveil est visible d'une des caméras de l'Observatoire.



2 crises sismiques avaient déja été enregistrées la semaine dernière par les scientifiques. Mais tout s'est accéléré ce matin.



La dernière éruption de notre bon vieux volcan remonte au 18 février et s'est achevé le 10 mars dernier.



Des automobilistes auditeurs de Réunion La 1ère ont signalé peu après 7 heures sur notre antenne des fumées et des lueurs rougeoyantes visibles depuis le littoral sud et notamment du côté de Saint-Louis.

Piton de la Fournaise : passage en alerte 2-2. Eruption en cours dans l’enclos

Suite à la crise sismique débutée à 06h03 heure locale, le trémor volcanique synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis 06h35 environ heure locale. D’après les enregistrements de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), la source de ce trémor est localisée à proximité de la zone sommitale.



Dans ces conditions, le Préfet a décidé la mise en œuvre de la phase d’alerte 2-2 « éruption en cours dans l’enclos Fouqué » du dispositif spécifique ORSEC* volcan ce mardi 11 juin à 07h00.



L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.



Une reconnaissance sera effectuée et des mesures complémentaires prises dès que l’éruption sera stabilisée. Toute évolution significative fera l’objet d’une nouvelle communication.