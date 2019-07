François de Rugy et Annick Girardin saluent l'inscription des TAFF au patrimoine mondial de l’UNESCO

Les 21 membres réunis en Azerbaïdjan ont reconnu ce vendredi, la valeur exceptionnelle des Terres et mers australes françaises. Les TAFF font désormais partie d'un patrimoine commun que l'Humanité devra préserver.



Avec ses 673 000 km², les îles et archipels des TAFF, véritable sanctuaire de biodiversité, sont aujourd'hui le bien le plus important de l'organisation onusienne, et l'on peut comprendre aisément la fierté de la France, qui compte à ce jour, 6 biens naturels et mixtes inscrits sur la liste de l'UNESCO.



« Cette inscription au patrimoine mondial de l’Unesco représente autant une grande

responsabilité pour la France qu’une reconnaissance de la richesse de notre biodiversité. Sa préservation sur terre et en mer est une priorité pour le Gouvernement, qui est notamment pleinement engagé dans création et la gestion d’aires protégées.

Notre objectif : porter leur part à 30 % d’ici 2020.», a déclaré François de Rugy.



A Annick Girardin d'ajouter : " les Terres australes et antarctiques françaises sont aux

avant-postes du changement climatique mais sont également porteuses de solutions pour

régénérer notre planète. L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco du plus grand territoire au monde reconnu comme bien naturel mixte, patrimoine de l’humanité, permettra non seulement de mettre en avant l’exemplarité de la préservation de la biodiversité, mais aussi de garantir la réalisation d’activités durables, menées dans le respect des écosystèmes et des ressources naturelles. »