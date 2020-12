Frédéric Miranville réélu président de l'Université de La Réunion

HA avec JRR et FB •

Le Conseil d'aministration de l'Université de La Réunion a voté ce jeudi 17 décembre 2020 en faveur de la liste "Cap 2024" représentée par le tamdem Frédéric Miranville et Gilles Lajoie pour prendre la tête de l'Université de La Réunion.

Frédéric Miranville reste donc président de l'Université pendant encore quatre années supplémentaires. "Aujourd"hui s'ouvre une nouvelle page. Nous allons travailler avec toutes les énergies pour être

au service de la jeunesse et du territoire", déclare le président réélu par voie de communiqué.

Des premiers scrutins s'étaient tenus les 24 et 25 septembre derniers. Mais suite à un premier recours, un scrutin partiel avait eu lieu le 1er décembre.

Un second recours finalement rejeté

Au lendemain des nouveaux résultats, un nouveau recours avait été déposé devant la commission de contrôle des opérations électorales (CCOE), par la liste concurente "Nouvel Élan" représentée par Brigitte Grondin-Perez .

Cette commission, compétente pour l'examen d'éventuelles irrégularités peut, le cas échéant, prononcer l'annulation d'un ou plusieurs scrutins dans les différents collèges, voire de l'ensemble des opérations électorales, en fonction de la teneur des irrégularités constatées.

Et hier, mercredi 16 décembre, la CCOE a rendu sa décision en rejetant le recours portant sur l’annulation du collège A (Professeurs d'université et assimilés) pour la désignation des représentants au Conseil d’Administration de l’Université de La Réunion.

22 voix favorables

Le processus électoral a donc été maintenu et c'est dans ce contexte pour le moins tendu que les 36 membres du Conseil d'administration ont voté en faveur de la liste de Frédéric Miranville qui a récolté 22 voix favorables contre 13 pour la liste concurrente, et un bulletin blanc.

Tous les quatre ans, les élections universitaires permettent de renouveler l’ensemble des représentants des personnels et des étudiants au sein des conseils centraux de l’université : le Conseil d’Administration (CA), la Commission de la Recherche (CR) et la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) du Conseil académique (Cac).

Qui est Frédéric Miranville ?

Né en 1977, Frédéric Miranville est titulaire d'un DEA de mécanique-énergie (1999), et d'un doctorat en physique du bâtiment de l'université de La Réunion (2002). Il devient maître de conférences en 2004, puis maître de conférences habilité à diriger des recherches, de 2009 à 2011,

toujours à l'université de La Réunion.

De 2006 à 2008, il est vice-doyen en charge des formations à l'UFR des sciences de l'homme et de l'environnement. Chargé de mission insertion professionnelle de 2007 à 2008, puis vice-président chargé des relations

extérieures et insertion professionnelle de l'établissement de 2008 à 2012, il devient, professeur des universités de deuxième classe en 2001, puis il accède au grade de première classe en 2013.

Vice-président du pôle entrepreneuriat étudiant de La Réunion (2011-2014), puis directeur du pôle orientation et insertion professionnelle de l'université de La Réunion de 2011 à 2015, il est thermicien et responsable du groupe thématique physique du bâtiment du laboratoire Piment (Physique et ingénierie mathématique pour l'énergie, l'environnement et le bâtiment) depuis 2006.

Il est vice-président du pôle de compétitivité Qualitropic, en charge des partenariats en recherche et formation, depuis 2013. Il est élu à la présidence de l'université de La Réunion pour un premier mandat le 8 septembre 2016 et a don été réélu ce 17 décembre 2020.