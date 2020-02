Goliath 2 : entrainement anti-terroriste à La Réunion

Du mercredi 12 au vendredi 14 février s’est déroulé, sur le site de la sucrerie du Gol, un exercice interarmées qui s’articulait autour d’un scénario d’attaque terroriste.



Pour la deuxième année consécutive, La Réunion a été le théâtre d’un entraînement mutuel entre le 2ème régiment de parachutistes d’infanterie de Marine et l’Escadron de transport 50 Réunion.



Cet exercice, réalisé grâce au partenariat de Téréos Océan Indien et des FAZSOI, les Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien, a mobilisé près de 150 militaires du 2ème RPIMa, entre l’état-major, la 1ère compagnie de combat et ses différentes sections spécialisées, la Section commando d’appui à l’engagement (SCAE) et la Section d’appui et de reconnaissance, les réservistes de la 2e compagnie (la Bourbon) jouant les forces adverses, et l’antenne médicale de Saint-Pierre pour le soutien sanitaire.

Cet entraînement conjoint s’articulait autour d’un scénario d’action terroriste dans un complexe industriel situé sur un théâtre d’opération extérieure.



Mercredi soir, le Groupe Commando Parachutiste (GCP) de La Section Commando d'Appui à l'Engagement (SCAE) s’est infiltré aux abords de la sucrerie afin de déterminer les enjeux de la situation.



Puis dans la nuit de jeudi, les parachutistes de la 1ère compagnie, en ordre de combat, ont embarqué dans le CASA CN235-300 de l’ET 50 Réunion au Détachement air 181 lieutenant Roland Garros, afin d’être acheminés vers la zone de mise à terre à l’Etang-Salé. Après leur déploiement sur le terrain, et la sécurisation du site, les postes de commandement tactique ont été projetés à leur tour.

©CC1 Jimmy / 2e RPIMa

Leur objectif était de neutraliser les terroristes retranchés dans l’usine, reprendre le contrôle du site et libérer les experts pris au piège dans le complexe sucrier.



L’assaut conjoint, de la 1ère compagnie et des commandos, a été donné avant le lever du jour. Une opération rondement menée en moins de trois heures.



Il faut savoir que le 2ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine, basé à Pierrefonds, est le seul régiment para d’Outre-Mer projetable dans la zone Sud de l’Océan Indien. Il s’agit de la composante terre des FAZSOI.