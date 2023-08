"Goutanou", un collectif pour défendre la cuisine réunionnaise et stopper la prolifération des fast-food

Partager :

Les défenseurs de la cuisine réunionnaise et opposants aux fast-food se fédèrent. Un collectif, baptisé "Goutanou", vient de voir le jour pour une action coordonnée et plus efficace. Une pétition a été lancée en ligne et un pique-nique est organisé le 3 septembre prochain.

LH avec OM et PS •

Le collectif "Goutanou" lance un appel pour " défendre la cuisine réunionnaise et lutter contre la prolifération des fast-food ". Une lettre a été envoyée aux maires des 24 communes de l’île pour leur demander leur positionnement vis-à-vis de la prolifération des fast-food. Des voix s’élèvent Une tribune a été co-signée par plus de 150 personnalités réunionnaises, dont des cuisiniers, des agriculteurs, des professionnels de santé, des sportifs ou encore des artistes et des humoristes. Des ONG, associations et partis politiques locaux ont également pris part à cette action. Le collectif organise un rassemblement et un « pique-nique partage » ce dimanche 3 septembre, de 10h à 15h, devant un nouveau fast-food installé dans la zone Canabady à Saint-Pierre. Une pétition circule en ligne, elle a pour le moment recueilli près de 345 signatures. Un collectif contre la malbouffe itw Alexis Chaussalet • ©Réunion la 1ère Saint-Pierre, eldorado des fast-food ? Le collectif s’indigne de la " multiplication par 2 (en moins d’1 an) du nombre de ces géants américains dans la ville de Saint-Pierre ". Il ajoute : " il y a aujourd’hui, proportionnellement au nombre d’habitants, plus de grandes enseignes de fast-food à Saint-Pierre qu’à Paris ". Le collectif souligne le soutien des pouvoirs publics qui " facilitent leur implantation ". Il rappelle qu’à La Réunion " les problématiques de santé telles que le diabète, l’hypertension, l’obésité sont à des niveaux extrêmement préoccupants ". Surutilisation du plastique, recours aux élevages intensifs, emplois précaires, rythme de travail effréné, le collectif liste les points négatifs de cette industrie. Défendre l’art culinaire réunionnais Les signataires de l’appel veulent s’engager pour " la protection et la promotion de la gastronomie péi, de l’identité et de la langue réunionnaise ". Ils défendent la valorisation de la production locale et des circuits-courts pour " promouvoir un modèle économique de soutien aux petites structures, aux producteurs et agriculteurs locaux et aux commerces de proximité ".

