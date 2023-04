Grande prière de l’Eid-Ul-Fitr : les musulmans de La Réunion célèbrent la fin du Ramadan

Ce samedi 22 avril est un jour de fête pour la communauté musulmane de La Réunion qui célèbre l’Eid-Ul-Fitr. La journée a commencé par une grande prière dès la lever du soleil pour célébrer la fin du jeûne de ce mois de Ramadan.

Eid Moubarak à toute la communauté musulmane de La Réunion. A 7 heures, ce samedi 22 avril, vous avez pu suivre la grande prière de l'Eid-Ul-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, en direct sur Réunion La 1ère, depuis la mosquée de Saint-Paul.

Un jour de fête

Ce jour de fête en famille ou entre amis marque la fin d‘une longue période d’introspection et de sacrifices : 29 jours de jeûne et de prières. Il a commencé par cette grande prière dès la lever du soleil pour célébrer la fin du jeûne.

"Le but du Ramadan est d’atteindre la piété nous dit le Coran, alors on espère avoir œuvré du mieux qu’on pouvait pour que cette qualité nous accompagne maintenant durant toute l’année qui va suivre", confie Shokatali Limbada, imam de la mosquée de Saint-Paul.

Ce samedi est un jour de fête pour les musulmans de l'île qui célèbrent l’Eïd-Ul-Fitr et la fin du mois du Ramadan. Une journée de partage qui a débuté avec la grande prière de l'Eïd à la mosquée de Saint-Paul

Et de partage

La fête a une saveur particulière ans cette Mosquée centenaire. Elle est la troisième plus importante mosquée de La Réunion et la communauté indo-musulmane continue d’y perpétuer les traditions de l’Eïd. "Après la prière, les fidèles vont au cimetière rendre visite aux défunts, puis toute la famille vient manger, partager le repas du midi et du soir, c’est une réunion familiale", explique Mohamed Amode Patel, président de l'association de la mosquée de Saint-Paul

La journée est marquée par les repas de famille, les distributions de cadeaux et les visites aux proches.

Comme tous les ans, des miliers de fidèles ont aussi célébré ce matin la fin du Ramadan par une grande prière au vélodrome de Champ-Fleuri à Saint-Denis.

La prière de l'Aïd

Après un mois de jeûne

Le Ramadan a commencé le 24 mars dernier avec un jeûne du lever au coucher du soleil. Il a été marqué par un mois d’avril particulièrement chaud et s’est arrêté hier soir, vendredi, avec l’observation de la lune dans le ciel.

La prière de l'Aïd

Le Ramadan fait partie des cinq piliers de l'islam au même titre que la croyance en un seul Dieu et au prophète Mohamed, les cinq prières quotidiennes, le pèlerinage à la Mecque et l'aumône.