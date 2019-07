Grands départs en vacances : bagages sous haute surveillance

BRIGADE CYNOPHILE AEROPORT

8 gros porteurs pour assurer les liaisons Réunion-Métropole et Métropole-Réunion, 10 000 passagers à gérer chaque jour, Roland Garros à l'heure des grands départs en vacances c'est une cadence qui change. L'aéroport de Sainte-Marie va augmenter le nombre d'agents aux postes d'inspection filtrage, mettre plus de personnels en cas de saturation des tapis.La machine est rôdée aux contrôles des personnes et des bagages inspectés de long en large et qui peuvent recevoir la visite inopinée d'un chien des Douanes. Ces derniers peuvent se substituer aux machines en cas de grosses pannes ou de dysfonctionnement. Alors entre le comptoir d'enregistrement et la soute que devient votre valise?Le reportage de Nadia Tayama et de Daniel Fontaine