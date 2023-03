Grève contre la réforme des retraites : la CGTR appelle à une action "Port Mort" mardi 14 et jeudi 16, et à défiler avec l’intersyndicale mercredi 15 mars

Partager :

Amplifier la mobilisation contre la réforme des retraites, tel est le mot d'ordre de la CGTR. En plus de la journée de manifestation de l'intersyndicale de La Réunion, le mercredi 15 mars, les Dockers et Portuaires annonce l'action "Port Mort" mardi 14 et jeudi 16 mars.

Opération "Port Mort", les Dockers et d’autres branches professionnelles de la CGTR appellent les militants et sympathisants du syndicat à se mobiliser massivement à leurs côtés mardi 14 et jeudi 16 mars. Ils veulent ainsi amplifier les actions pour exiger le retrait de la réforme des retraites. 14, 15, 16, trois jours de mobilisation Ces opposants au projet de loi voulu par le gouvernement demandent à ce que les salariés prennent leur retraite à 60 ans, et " non à 62 ans et encore moins à 64 ans ". Ils souhaitent en effet que la pénibilité des différents métiers soit prise en compte. Un appel est également lancé à se joindre à la journée de manifestation initiée par l’intersyndicale de La Réunion le mercredi 15 mars, en relais à l’appel national. Un rassemblement est notamment prévu à Saint-Denis à proximité du Petit Marché, suivi d’un défilé par la rue Maréchal Leclerc vers la préfecture. La mobilisation se poursuit Cette mobilisation sur trois s’inscrit dans la droite lignée des précédentes, dont la dernière ce samedi 11 mars avec des opérations de tractages aux abords des centres commerciaux, après des blocages de routes et de ronds-points le mardi 7 mars et une mobilisation pour défendre les droits des femmes le mercredi 8 mars. Les opposants à la réforme des retraites se mobilisent depuis le 19 janvier dernier, après que la Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé le projet de loi le 10 janvier. Parlementaires et élus locaux appelés à leurs responsabilités Dans leur communiqué, les organisations de la CGTR bassin Ouest ne manquent pas d’évoquer les parlementaires, précisant " parmi eux 4 sénateurs de La Réunion que tout le monde connait, qui ont voté pour la retraite à 64 ans ", ajoutant que " les travailleurs Réunionnais ne l’oublieront pas ". Face au choix des grands électeurs pour les futures élections sénatoriales, ils rappellent aux élus locaux leurs responsabilités.

