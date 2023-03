Grève contre la réforme des retraites : les syndicats annoncent des blocages le 7 mars à La Réunion

L’intersyndicale de La Réunion relaie une nouvelle fois cet appel à la grève pour un 6ème jour de mobilisation dans le département. De l’avis d’Eric Marguerite, le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière à La Réunion, le gouvernement n’entend pas, ne voit pas les manifestations qui ont lieu.

Si on est dans la rue et si on va manifester, c’est parce que le gouvernement nous pousse à le faire. C’est un projet de réforme qui est rejeté par l’ensemble de la population et il est inadmissible que le gouvernement fasse preuve de surdité et de cécité.

Comme lors des cinq dernières journées, l’appel à la mobilisation se traduira par des défilés dans le Nord et dans le Sud. Dans le Nord, rendez-vous est donné au niveau du rond-point de Gillot à Sainte-Marie.

" Il y aura des convergences vers le rond-point de Gillot ", où se dérouleront des distributions de tracts pour informer et convaincre la population, et ensuite des opérations escargot devraient se tenir vers la préfecture.

Dans le Sud, des blocages de différents ronds-points sont prévus. Le rendez-vous est fixé au rond-point du Boulevard Bank, du côté du fast-food. Là aussi, différents rassemblements convergeront vers ce point, avant d’entamer un défilé vers le front de mer de Saint-Pierre. Une prise de parole devrait s’y faire.

Pour les automobilistes, la matinée s’annonce donc compliquée.

L’intersyndicale du BTP a annoncé qu’elle bloquerait le pont de la Rivière Saint-Etienne dès le début de journée. Le site portuaire devrait être à l’arrêt, a promis l’intersyndicale. Dans les stations-services, des perturbations sont à prévoir dans certaines d’entre elles.

" On ne peut pas rester silencieux face à ce projet de réforme qui est néfaste pour l’ensemble des travailleurs ", insiste Eric Marguerite. Les débats à l’Assemblée nationale ont été, selon le syndicaliste, " affligeants ". Il estime que le texte " n’a pas été discuté du tout ".

Les organisations syndicales attendent que des discussions se tiennent sur deux points principaux : le rallongement de la durée de cotisations et le départ à 64 ans, auquel elles sont totalement opposées. Qu’auraient voté les parlementaires, comment se seraient-ils positionnés ? Les syndicats auraient aimé le savoir.

Les organisations syndicales restent inflexibles, elles demandent toujours le retrait du projet de réforme des retraites. " Il ne peut pas y avoir négociations, il y a des lignes rouges qui ne sont pas discutables ", martèle Eric Marguerite.

" Si on veut parler de retraite, il faut qu’on parle d’emploi, et ce n’est pas le cas ", déplore le secrétaire générale de Force Ouvrière à La Réunion.

On joue au poker menteur dans cette histoire. On nous dit que le régime est déficitaire. Il y a un léger déficit, mais ce n’est pas au niveau des dépenses, car les dépenses sont maitrisées. Reste le problème des ressources, Et les ressources, ce n’est pas compliqué, plus il y aura de cotisants plus il y aura de cotisations et plus on pourra redistribuer aux retraités.