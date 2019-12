Grève contre la réforme des retraites : vers une nouvelle journée d’action mardi 10 décembre

Réunis en assemblées générales, les enseignants ont décidé de continuer la grève contre la réforme des retraites. L’intersyndicale vient de lancer un appel à une nouvelle journée d’action, au niveau national, mardi 10 décembre. Au niveau local, la décision est encore attendue.

LH avec SE •

" Les gens sont très motivés et très mobilisés contre ces projets de réforme qui sont, pour nous en tout cas, inadmissibles. On est parti vers une grève illimitée avec un nouveau temps fort mardi 10 décembre ", explique Corinne Peiré, secrétaire académique du SNES.

Perturbations dans les écoles lundi 9

Appel national pour le mardi 10 décembre

" Rendez-vous tous dans la rue le 10 décembre pour une nouvelle journée interprofessionnelle. "