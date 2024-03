Grève dans la fonction publique : les manifestants mobilisés au CHU, dans les rues de Saint-Denis et sur le front de mer de Saint-Pierre

Défilé, piquet de grève, prises de parole, sit-in : ce mardi 19 mars, des manifestations sont organisées à Saint-Denis et Saint-Pierre. Les agents de la fonction publique sont en grève à l’appel de l’intersyndicale pour demander une revalorisation des salaires. Des perturbations ont lieu dans les écoles, hôpitaux et administrations de l’île.

LP / LS / PE / MB •

"Stop à la casse des services publics, un salaire décent pour tous !" : le slogan inscrit sur une banderole en tête de cortège à Saint-Denis donne le ton. Les agents de la fonction publique manifestent ce mardi 19 mars dans le chef-lieu, comme partout en France.

"Contre la destruction des services publics"

"Sauver les services publics, une urgence !" : c'est le slogan de l'intersyndicale de La Réunion qui regroupe huit syndicats. Elle réclame "des salaires décents pour tous". "Il faut défendre le service public, c’est notre bien commun à tous, et ce gouvernement a décidé de le détruire pas à pas", assure Marie-Hélène Dor, la porte-parole de l’intersyndicale à La Réunion et secrétaire départementale de la FSU, en tête de cortège.

Manifestation des agents de la fonction publique, mardi 19 mars, à Saint-Denis. • ©Laura Schintu

Les attaques sont globales, elles sont contre les statuts des personnels, les conditions de travail, les moyens, donc forcément il y a des revendications globales. Marie-Hélène Dor Porte-parole de l'intersyndicale

Manifestation des agents de la fonction publique, mardi 19 mars, à Saint-Denis. • ©Laura Schintu

Défilé dans les rues de Saint-Denis

A Saint-Denis, le Barachois est fermé à la circulation dans les deux sens ce matin. Le cortège, composé d'environ 400 personnes, a quitté l’ancienne gare routière vers 10h15 pour rejoindre la préfecture.

"Il y a une dégradation de nos conditions de travail depuis des années, tous les jours on doit fonctionner différemment car il manque de personnels enseignants, explique une professeur de maternelle dans le cortège. Avec les collègues, on ressent beaucoup de pression et de fatigue aujourd’hui".

Pour autant, la mobilisation des agents ce mardi est inférieure à celle espérée par l'intersyndicale. Cette grève intervient au deuxième jour de la rentrée scolaire, ce qui peut expliquer en partie la moindre mobilisation dans l'éducation nationale.

Manifestation des agents de la fonction publique, mardi 19 mars, à Saint-Denis. • ©Laura Schintu

Manifestation des agents de la fonction publique, mardi 19 mars, à Saint-Denis. • ©Laura Schintu

Sit-in et prises de parole à Saint-Pierre

A Saint-Pierre, les grévistes ont choisi de ne pas défiler dans le centre-ville. Une centaine de manifestants est rassemblée sur le front de mer. Les agents de la fonction publique grévistes ont organisé un sit-in aux jardins de la plage avec des prises de paroles et un rappel des revendications.

"Non à la paupérisation de la fonction publique, non au gel des salaires, non à la surcharge de travail induite par les coupes budgétaires" : ce sont les mots d’ordre de cette mobilisation à Saint-Pierre.

Grève du 19 mars dans la fonction publique : les manifestants mobilisés à Saint-Pierre. • ©Loïs Mussard

Grève du 19 mars dans la fonction publique : les manifestants mobilisés à Saint-Pierre. • ©Loïs Mussard

Perturbations dans les écoles et administrations

Cette grève provoque des perturbations dans les écoles et les administrations. Par exemple au Port, plusieurs services de la ville sont fermés. C’est le cas dans d’autres communes. A Saint-Denis, les activités scolaires, périscolaires, de restaurations scolaires sont perturbées.

Un piquet de grève devant le CHU de Saint-Denis

La grève a aussi lieu dans la fonction publique hospitalière et notamment au CHU Nord, à Saint-Denis. Une dizaine d’agents sont mobilisés à l’appel de la CFDT Santé.

Tous portent "la voix des soignants réquisitionnés pour le fonctionnement de l’hôpital mais solidaires de la grève", expliquent les agents rassemblés sous les banderoles du syndicat devant l’entrée du CHU de Bellepierre.

"Quand il y a une grève à l’hôpital, les agents ne peuvent pas aller manifester dans la rue, ils sont réquisitionnés pour assurer les soins, donc nous sommes venus à eux, explique Expedit Lock-Fat, secrétaire général de la CFDT Santé, sur l’esplanade du CHU. C’est important de défendre le personnel soignant qui fonctionne tout le temps en service minimum".

La grève au CHU de Bellepierre, mardi 19 mars. • ©Michelle Bertil

Cette manifestation est aussi symbolique car demain, mercredi, les syndicats de santé vont rencontrer la direction du CHU de La Réunion pour évoquer l’aide des 40 millions d’euros d’aide de l’État accordée dernièrement et les perspectives sociales de 2024. L’hôpital public était endetté à 50 millions d’euros en 2022 et les chiffres de 2023 seront communiqués demain.

Aucune rencontre n'est prévue à l'issue de ces manifestations ce mardi. Les syndicats évoquent déjà une possible prochaine grève dans les semaines qui viennent.