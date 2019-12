Grève du 5 décembre : défilés à Saint-Denis et à Saint-Pierre contre la réforme des retraites

Dans le cadre de la mobilisation nationale du 5 décembre contre le projet de réforme des retraites, l’intersyndicale organise plusieurs manifestations. A Saint-Denis et à Saint-Pierre, deux cortèges défileront. Des gilets Jaunes appellent à rallier le mouvement.

LH •

Pour le retrait du projet de réforme

Des consultations pour limiter la mobilisation

Défilés à Saint-Denis et à Saint-Pierre

Les Gilets Jaunes relaient l’appel

Les avocats du Sud mobilisés