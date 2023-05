Habitat, agriculture et insertion seront au programme de la visite de la Première ministre Elisabeth Borne à La Réunion du 11 au 13 mai

Pour son premier déplacement Outre-mer depuis sa nomination à Matignon, la Première ministre sera à La Réunion du jeudi 11 au samedi 13 mai. Durant ces trois jours de visite au programme chargé, elle sera accompagnée de quatre ministres.

LH avec Lola Fourmy et Delphine Gérard •

Une visite de terrain, tel est le ton donné à la visite officielle d’Elisabeth Borne à La Réunion. La volonté de la Première ministre est effectivement d’aller à la rencontre des Réunionnais pour comprendre leurs préoccupations et apporter des réponses concrètes, a confirmé son équipe.

Elisabeth Borne atterrira demain matin, jeudi 11 mai, accompagnée du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, du ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, et du ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, dont la précédente visite dans l’île remonte à février dernier.

Découverte de Salazie et échanges avec les élus pour la première journée

Trois jours de marathon attendent la chef du gouvernement et ses ministres, avec une première journée dédiée aux échanges avec les élus, avec un possible déjeuner républicain à Saint-Benoit avec les parlementaires et les maires, puis l’après-midi des entretiens avec la présidente de Région Huguette, et avec le président du Département Cyrille Melchior.

Des échanges qui doivent permettre " d’alimenter la stratégie Outre-mer du gouvernement pour que l’action de l’Etat soit parfaitement adaptée à la réalité des territoires ultramarins ", explique-t-on du côté du staff de la Première ministre.

Avant cela, la matinée du jeudi sera consacrée à la découverte du cirque de Salazie, où le sujet de l’aménagement hydraulique, avec le basculement des eaux du projet MEREN visant à répondre aux besoins en eau pour le développement des productions agricoles et à sécuriser l’alimentation en eau potable sans les régions Nord et Est, sera notamment évoqué.

Amélioration de l’habitat et agriculture au programme de la 2ème journée

Le vendredi 12 mai, c’est dans le Sud que la journée de visite va débuter. Après un petit-déjeuner avec les différents représentants religieux de l’île sur le thème du vivre-ensemble, Elisabeth Borne s’intéressera au logement à Saint-Pierre. Il devrait être question d’amélioration de l’habitat. Direction ensuite Sainte-Rose pour parler d’agriculture, et surtout de la vanille locale.

Un déjeuner de travail est prévu avec les filières agricoles, suivi notamment d’une visite d’une usine agroalimentaire à Bras-Panon.

Emploi, insertion et RSMa pour finir le séjour

La dernière journée de l’équipe ministérielle, samedi 13 mai, sera marquée par une séquence économique sur le thème de l’emploi et de l’insertion professionnelle, avec la visite d’une agence Pole Emploi de l’Ouest, lieu de l’expérimentation France Travail à La Réunion. Le département est un territoire pilote pour expérimenté la réforme du RSA.

Avant, Elisabeth Borne se sera rendue, dès le matin, au belvédère Maïdo puis à l’observatoire de physique de l’atmosphère.

Enfin, la visite de la Première Borne pourrait s’achever dans le Sud, à Saint-Pierre, à l’occasion des Journées Portes Ouvertes du RSMa.

Des annonces concrètes attendues

Des annonces concrètes pourraient donc être dévoilées lors de ce séjour, à priori pas au sujet de la vie chère, une problématique pourtant majeure de la vie des Réunionnais, mais de l’habitat, question urgente qui nécessite une réponse forte.

Dès son arrivée, Elisabeth Borne pourrait être accueillie par un désormais traditionnel concert de casseroles. La France Insoumise a appelé ses soutiens à se rassembler dès 7h demain, jeudi 11 mai, à proximité de l’aéroport pour continuer de dénoncer, notamment, la réforme des retraites.