Hausse des prix des jouets : à un mois de Noël, il n’y a pas foule dans les magasins

Le contexte économique est morose et l'inflation n'épargne pas les jouets. Leurs prix augmentent de 5 à 10% dans des magasins de jouets de l’île. A moins d'un mois du réveillon, il n'y avait pas foule ce lundi dans les rayons. Reportage.

Le contexte économique est morose, alors que l’heure est aux cadeaux de Noël. A Saint-Pierre, dans un magasin de jouets, il y a moins de caisses ouvertes et moins de personnels par rapport à Noël dernier.

Le calme en magasin

"L’an dernier, les gens se sont précipités par la peur du Covid, et des problèmes de livraisons en retard, rappelle Laetitia Bordier, vendeuse La Grande Récré, Saint-Pierre. Cette année, les gens peuvent voyager, ils ont le temps, peuvent commander sur internet, et même en métropole donc c’est plus calme, mais on a espoir que le rush arrive plus tard".

La chasse aux bonnes affaires

Chez les particuliers, la chasse aux bonnes idées cadeaux est ouverte, mais aussi et surtout la chasse aux bonnes affaires. Des clients veulent payer en plusieurs fois, d’autres s’orientent vers des produits moins chers.

"On remarque l’augmentation des prix partout et sur les jouets aussi", confie un jeune couple. "Je fais le tour des magasins pour essayer de trouver quelque chose de pas trop cher", explique pour sa part Kevin qui a trouvé son bonheur.

Un "budget cadeaux" revu à la baisse

Certains comparent aussi avec les prix des jouets en ligne. Pour beaucoup de Réunionnais, le budget cadeaux sera réduit cette année face à l’inflation. Le père Noël devra faire des choix. "On essaie de passer sur un budget de 200 ou 250 euros, explique Judith, une mère de famille. Avant c’était un peu plus. Cette année, on essaie de réduire un peu".

Des prix en hausse de 5 à 10 %

Leurs prix augmentent de 5 à 10% dans des magasins de jouets de l’île. Dans une enseigne de Saint-Louis, le constat est le même. "Globalement, les prix des jouets ont augmenté en moyenne de 6 %, et ils sont répercutés ici également, remarque Georges Alexandre Libert, gérant JouéClub Saint-Louis. Le prix du transport a aussi augmenté. On ressent donc chez nos clients plus de réflexion. Ils font d’ailleurs plus attention aux promotions qui leur sont proposées"».

Promotions, anticipation, même si les clients font attention à leur porte-monnaie, l’objectif reste toujours de faire plaisir.