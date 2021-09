“HEC Stand Up” : une formation de la prestigieuse école de commerce est dispensée à La Réunion

Ces dernières semaines, la prestigieuse école de commerce s’est déplacée à La Réunion pour former des femmes. Près de 70 Réunionnaises ont eu la chance de suivre un cursus accéléré "HEC Stand Up".

"HEC Stand Up" est un programme de formation qui s’adresse aux femmes porteuses de projet d’entreprise. Qu’elles soient à la tête d’une entreprise ou à la recherche d’un emploi, près de 70 Réunionnaises ont eu la chance de suivre un cursus accéléré "HEC Stand Up", du 21 au 30 septembre.

Créé en 2012, ce programme conçu pour les entrepreneuses, est destiné à libérer son potentiel et créer son entreprise en huit jours. Cette formation est dispensée par la prestigieuse école de commerce qui s’est déplacée dans le département pour proposer ce cursus accéléré.

Un cursus accéléré à La Réunion

"Nous travaillons sur leur projet, et sur leur posture pour qu’elles soient résiliente, quoi qu’il arrive, explique Nathalie Riond, responsable pédagogique "HEC stand-Up". Si ce projet n’aboutit pas, alors ça sera le suivant. Nous limitons les risques d’échecs et ça leur permet d’avoir une posture et une confiance en elles".

A La Réunion, seules 38% de femmes créent leurs entreprises. "Proche de celui de la métropole, ce chiffre est encore faible, même s’il y a une progression ces dernières années, grâce à l’effort public en matière d’encouragement et de promotion pour la création d’entreprises par les femmes", remarque Nadine Caroupanin, déléguée régionale aux droits des femmes.

Ce programme "HEC Stand Up" est déployé à La Réunion grâce au soutien de la BRED et à la participation active de la Fondation Fond’Ker, ainsi que la Préfecture et Pôle Emploi. Ce partenariat au service des entrepreneuses réunionnaises permet de former jusqu’à 250 participantes, dont 70 ont été sélectionnées pour réaliser l’intégralité de la formation.