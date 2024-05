Hommage à Bob Marley : 43ème anniversaire de la disparition du roi du reggae, les réactions des Réunionnais

Le 11 mai 1981, le monde perdait une icône musicale avec la disparition de Bob Marley, emporté par un cancer généralisé de la peau à l'âge de 36 ans. À La Réunion, Bob Marley continue de marquer les esprits. Un hommage lui est rendu.

Annaëlle Dorressamy / Adjaya Hoarau •

En ce samedi 11 mai 2024, un hommage est rendu au roi du reggae. 43 ans après son décès, Bob Marley demeure plus vivant que jamais. Il continue toujours de captiver et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. À La Réunion, Bob Marley marque toujours les esprits.



Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Hommage à Bob Marley : il y a 43 ans, le roi du reggae est décédé à l’âge de 36 ans. C’était le 11 mai 1981. Les réactions des Réunionnais

Bob Marley, le roi du reggae

Né Robert Nesta Marley le 6 février 1945 à Nine Miles, en Jamaïque, Bob Marley est reconnu comme le roi du reggae. Il est l'un des artistes les plus emblématiques de tous les temps. Il a vendu plus de 200 millions d'albums dans le monde.

Symbole de la religion rastafari, le roi du reggae a transcendé les frontières culturelles. Il est devenu une voix mondiale de la paix, de l'amour et de la justice sociale.

1975, une année phare pour Bob Marley

L'ascension de Bob Marley vers la renommée mondiale a commencé par la sortie de l'album "Natty Dread" en 1975. Son parcours a été semé d'embûches.

En 1976, il a miraculeusement survécu à une tentative d'assassinat à son domicile de Kingston. Ce tragique incident a renforcé sa détermination à promouvoir la réconciliation et l'unité dans son pays déchiré par la violence politique.

C'est en 1977 que sa vie bascule. À la suite d'une blessure au pied survenue lors d'un match de football, un mélanome a été diagnostiqué. Bien qu'il se soit fait opérer, la maladie a fait une réapparition dévastatrice trois ans plus tard. Il décède alors le 11 mai 1981.

Les Réunionnais rendent hommage à Bob Marley

En ce 11 mai, les Réunionnais rendent hommage à Bob Marley. Ses chansons contre la violence et l’oppression font toujours écho auprès des Réunionnais.

Il y a beaucoup de gens qui jouent du reggae ici à La Réunion. Donc, souvent on vient chercher du matériel ici. C’est un héritage laissé par Bob Marley. C’est harmoniquement riche. Thomas Chane-Alune, musicien et vendeur d’instruments de musique

“Bob Marley est toujours là. Ce matin encore mwin la écoute sa musique. Bob Marley lé pas mort. Ses messages de paix, tout sak li la fait lé encore là”, témoigne un passant. “C’est une légende. Na certains titres la marque à nous. Même ziska l’heure son band’ sons i cartonne encore”, lance un autre passant.



“Il restera toujours dans nos mémoires. Quand nous écoute son musique ek le band’ paroles, i enlève not’ angoisse not’ stress”, confie un gramoune. “Sa chanson One Love mi oublie pas”, dit une dame.

Aujourd'hui encore, petits et grands écoutent, fredonnent et chantent les musiques de Bob Marley, une légende vivante.