Hommage à Samuel Paty : une minute de silence dans les établissements scolaires de La Réunion

Premier département à faire sa rentrée scolaire ce lundi 26 octobre, La Réunion a rendu hommage à Samuel Paty, l’enseignant assassiné le 16 octobre dernier dans les Yvelines. Une minute de silence a été observée ce matin dans les établissements scolaires de l’île.

Ce lundi 26 octobre est un jour de rentrée scolaire à La Réunion. Au collège Saint-Michel, à Saint-Denis, l’habituel brouhaha des élèves s’est arrêté pour rendre hommage à Samuel Paty, ce matin, à 7 heures.Le professeur d’histoire-géographie a été sauvagement assassiné dans un attentat dans les Yvelines, le 16 octobre dernier. Lors d’un cours sur la liberté d’expression, il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Son assaillant, Abdoullakh Anzorov, avait été tué par les forces de l'ordre peu après l'attaque.Ce lundi matin, une minute de silence a été observée dans les établissements scolaires de La Réunion. Un temps de recueillement a eu lieu dans les classes de l’île. Au collège Saint-Michel à Saint-Denis, les 1 400 élèves ont rendu hommage à Samuel Paty. Le chef d’établissement a pris la parole et de retour en classe, certains professeurs ont abordé la liberté d’expression avec leurs élèves. Cette démarche pédagogique s’adapte au niveau de chaque classe et est réalisée sous forme d’ateliers à l’initiative des établissements.Dans un communiqué, vendredi dernier, le rectorat de La Réunion avait annoncé qu’une minute de silence serait observée dans tous les établissements scolaires de l’île en hommage au professeur assassiné. Plusieurs syndicats avaient réclamé ce temps de recueillement à la mémoire de Samuel Paty.Chaque école, collège et lycée est libre d’organiser cette minute de silence au créneau horaire qui le souhaite dans la journée.Le lundi 2 novembre prochain, jour de rentrée des classes dans les académies de l’hexagone, l’académie de La Réunion rendra un nouvel hommage à Samuel Paty en participant à la journée nationale organisée par le ministère de l’Education.