Heure d'été : il n'y a plus que 2 heures de décalage entre La Réunion et l'Hexagone

Le passage à l'heure d'été a eu lieu dans la nuit de samedi à ce dimanche 27 mars. Il n'y a plus que deux heures de décalage entre La Réunion et l'Hexagone.

HA •

La France hexagonale est passée à l'heure d'été dans la nuit de samedi à ce dimanche 27 mars. Pour les principaux concernés qui doivent avancer leurs montres et leurs horloges d'une heure, cela représente une heure de sommeil en moins et des journées de fait rallongées.

Ce changement d'heure ne s'applique pas à La Réunion mais il y a bien une conséquence pratique : il n'y plus que 2 heures de décalage avec l'Hexagone. Et la différence n'est pas négligeable pour les Réunionnais qui ont l'habitude de contacter leurs proches installés en métropole.

Un changement d'heure controversé

C'est également une bonne nouvelle pour les amateurs de football, par exemple, qui peuvent désormais regarder les matches de leurs équipes préférées à une heure moins tardive.

Le changement d’heure a été instauré en France en 1976 à la suite des chocs pétroliers dans le but de réaliser des économies d’énergie. Reste que l'Ademe, l' Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, a reconnu depuis 2014 que si le changement d’heure permettait de faire des économies d’énergie et de CO2, celles-ci restaient néanmoins très modestes.

L’Union européenne a officiellement proposé de mettre fin au changement d'heure et une consultation en ligne lancée en France en février 2019 avait reçu une majorité de réponses favorables. Sans que rien ne se concrétise jusqu'à présent.