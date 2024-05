Impôts sur le revenu 2024 : dernier jour pour la déclaration papier ce mardi

Les contribuables qui déclarent leurs revenus via le formulaire papier ont jusqu’à ce mardi 21 mai à minuit pour déposer leur déclaration. C’est donc l’affluence devant le Centre des Impôts de Saint-Denis, où le syndicat Solidaires Finances Publiques mène une opération d’information.

LH avec CT et FB •

Ce mardi 21 mai après minuit, il ne sera plus possible de déclarer ses revenus en version papier. La campagne de déclaration 2024 a débuté le 11 avril dernier. La déclaration en ligne des revenus de 2023 reste possible jusqu’au 6 juin prochain.

Bien que le prélèvement à la source ait été mis en place, il est toujours nécessaire de déclarer ses revenus.

Une opération d’information et de sensibilisation

Pour venir en aide à ceux qui rencontreraient des difficultés, le syndicat Solidaires Finances Publiques mène une action d’information, ce mardi, devant le Centre des Finances Publiques de Champ-Fleuri, à Saint-Denis. Un soutien pour maintenir l’accueil physique, explique Magali Billard, secrétaire départementale de Solidaires Finances Publiques.

Pour nous, c’est important d’aller voir les usagers, on partage le même point de vue : il y a encore besoin de cet accueil public physique dans nos services. Magali Billard, secrétaire départementale de Solidaires Finances Publiques

Le Centre des Finances Publiques de Champ-Fleuri, à Saint-Denis, reçoit le public jusqu'à 12h. • ©Willy Thévenin

Pour le maintien d’un accueil physique

L’occasion également de présenter aux usagers une pétition, comme l’an passé. " A force de réclamer, à force d’expliquer, à force de convaincre ", la syndicaliste espère un " retour à l’humain ". Pour elle, c’est le moyen d’aller à la rencontre des usagers et de se rendre compte du nombre et du profil de ceux qui viennent aux guichets.

On est là pour dénoncer que de plus en plus on fait appel à internet, et qu’il n’y a plus assez de monde pour recevoir, qu’on fait trop attendre les gens, et qu’à La Réunion les gens ont encore besoin de ce lien humain qui est très important. Et quand ont entend notre Premier ministre parler de l’intelligence artificielle, ça nous fait peur. Magali Billard, secrétaire départementale de Solidaires Finances Publiques

La syndicaliste craint une fermeture de l’accueil physique à terme, et donc une exclusion d’une forte part de la population du fait de fracture numérique et surtout de la complexité du langage administratif et fiscal.