Incendie à Madagascar : 57 maisons détruites, deux blessés graves et 218 sinistrés à Mananjary

L'incendie qui a éclaté dimanche après-midi à Tanamboa a détruit 57 maisons, laissé sans toit 218 personnes et blessé gravement deux habitants.

Le feu enfin éteint, les agents du Bureau national des risques et des catastrophes (BNGRC) de Madagascar comptabilise 57 maisons détruites par l'incendie qui a éclaté, dimanche vers 15h, à Tanamboa. Deux hommes ont été gravement brûlés et 218 habitants de cette banlieue Nord de Mananjary n'ont plus de toit.

Deux blessés graves et un léger. Le bilan humain aurait pu être nettement plus lourd suite à l'incendie qui a éclaté dimanche à Tanamboa. Un quartier du Nord de Mananjary, une ville qui est située sur la côte Est de Madagascar. Le gouverneur du district, Gilbert Ramanana, est venu sur place pour prendre la mesure des besoins. Ce sinistre a détruit 57 maisons. 218 citoyens sont désormais sans toit, sans nourriture. Le peu, qu'ils possédaient, est parti en fumée, nous apprend 2424.mg. Outre les maisons, ce feu a également réduit en cendres quatre voitures, une moto, un tricycle et des dizaines d'appareils électroménagers. Des objets qui demandent un investissement énorme pour ces familles.

