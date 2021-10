Injures raciales : 25 000 euros d'amende requis à l'encontre de Brigitte Bardot, la décision rendue le 4 novembre

Brigitte Bardot était convoquée ce jeudi, au tribunal correctionnel de Saint-Denis pour répondre d'injures raciales. Elle avait eu en mars 2019, des mots très durs envers les Réunionnais. 25 000 d'amende ont été requis à son encontre. La décision sera rendue le 4 novembre 2021.

GM avec Hermione Razafinarivo •

Brigitte Bardot était convoquée ce jeudi 7 octobre 2021 au tribunal correctionnel de Saint-Denis pour répondre d’injures raciales. La procureure a requis 25 000 euros d'amende à son encontre et la diffusion de la décision dans les médias. La décision sera finalement rendue le 4 novembre 2021.

L'ancienne actrice qui devait être défendue par un ténor du barreau parisien, l’avocat Emmanuel Daoud a finalement été représentée par Me Catherine Moissonnier qui substituait pour l'occasion, son confrère parisien. C'est en déplorant l'absence de Brigitte Bardot et de son avocat que l'audience a débuté.

Des propos "humiliants" et un "mépris total"

Les avocats des parties civiles avancent un à un leurs arguments. Ils évoquent d'abord les précédentes condamnations de Brigitte Bardot pour incitation à la haine raciale. Me Philippe Saubert représentant de la Ligue des droits de l'homme souligne des "propos humiliants, et l’hostilité" de l'ancienne icône. Me Vardin, engagé par le député Jean-Hugues Ratenon, parle lui de "mépris total et de l’ignorance" de Brigitte Bardot.

Pour défendre la prévenue, Me Moissonnier met en avant les excuses présentées par la défenseure des animaux. Elle estime que l'ampleur pris par l'affaire n'est pas justifiée et souligne les nombreuses lettres envoyées au différents préfets de l'île pour dénoncer la maltraitance animale, qui est "une réalité" dans notre département poursuit l’avocate.

"Île du diable"

Un procès qui fait suite à la lettre de Brigitte Bardot adressée en mars 2019 à Amaury de Saint-Quentin, le préfet de l’époque, Brigitte Bardot décrivait alors La Réunion comme étant "l'île du diable" avec des "réminescences de cannibalisme".

Dans cette même missive, elle dénonçait l'errance animale en s'en prenant violemment aux Réunionnais, les qualifiant d'"autochtones" ayant "gardé leurs gênes de sauvages". Les réseaux sociaux s’étaient enflammés à la suite de ces propos, tellement graves que l’ancienne ministre des Outre-mer Annick Girardin ainsi que le préfet de La Réunion avaient finalement déposé plainte.