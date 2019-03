Pour Brigitte Bardot, les Réunionnais "ont des gènes de sauvages" et des "réminiscences de cannibalisme"

"L’île du diable"

« Les autochtones ont gardé leurs gènes de sauvages » ! Mme @brigitte_bardot la maltraitance animale est inadmissible, l’outrance et l’injure tout autant! Qui d’entre les Réunionnais et vous est le plus « sauvage »? #LaReunion @zinfoslive https://t.co/0A6kpHRceT — Nassimah Dindar (@NassimahDindar) 19 mars 2019

J’ai rarement vu un racisme aussi décomplexé que celui de Brigitte Bardot en parlant de La Réunion qui dit je cite “Les autochtones ont gardé leurs gênes de sauvages”.



J’espère que des sanctions sérieuses seront prises. https://t.co/5IehCOck4r — Gabriel D. (@Gdjx_) 19 mars 2019

Pour @brigitte_bardot j'ai en moi des gènes de sauvage.

Je pense qu'elle devrait présenter des excuses aux reunionnais. #brigittebardot #genessauvages #reunionnais — Guillaume Réunyon (@GS_974) 19 mars 2019

C'est agréable de se faire traiter de sauvage et de cannibale par Brigitte Bardot. pic.twitter.com/aS6jDIyYnl — Mélany Bigot (@MelanyBigot) 19 mars 2019



Si ce courrier est authentique, il appelle une réponse claire : le préfet de La Réunion déposera dès demain une plainte à laquelle je m'associerai. Le racisme ordinaire n'a pas sa place dans le débat d'idées. — Annick Girardin (@AnnickGirardin) 19 mars 2019

Ce n'est pas la première fois qu'elle se fait remarquer par ses propos. Dans une lettre ouverte adressée au préfet de La Réunion, Brigitte Bardot, défenseuse de la cause animale, dénonce la situation à La Réunion et insulte au passage ses habitants. En interpellant le préfet sur la maltraitance animale dans l'île qu'elle qualifie "l'île du diable", elle qualifie les Réunionnais d'"autochtones" qui "ont gardé leurs gênes de sauvages". Contactée par La1ère.fr, la fondation Brigitte Bardot confirme que c'est bien elle qui a écrit ce courrier.Dès les premières lignes, Brigitte Bardot explique qu'elle est "débordée, envahie par des lettres dénonçant la barbarie que les Réunionnais exercent sur les animaux"."Cette île qu’ils appellent "l’île du diable " est la seule parmi tous les départements et territoires d’outre-mer français qui continue à se conduire aussi sauvagement avec les animaux", écrit la fondatrice de l'association qui porte son nom. Brigitte Bardot demande au préfet d'agir. Elle ajoute : "Les autochtones ont gardé leurs gênes de sauvages, mais les lois françaises sont faites pour être respectées et c’est votre fonction de les mettre en applications".Brigitte Bardot s'en prend aux Réunionnais et au préfet. Elle dénonce "la cruauté envers les animaux, le manque de soin, l'errance animale", alors que " vous autorisez les fêtes indiennes Tamoul avec décapitations de chèvres et boucs en offrandes à leurs Dieux et dont les abats jetés à la mer attirent les requins… d’où les attaques !" Et d'ajouter : "tout ça a des réminiscences de cannibalisme des siècles passés et devraient être interdites".En conclusion de ce courrier, Brigitte Bardot va encore plus loin : "j’ai honte de cette île, de la sauvagerie qui y règne encore, des risques que prennent les êtres humains qui tentent au péril de leurs vies de sauver des chiens, des chats pris pour cible par une population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leurs souches".Elle demande au préfet de "faire preuve de courage" et de "rendre à cette île démoniaque un peu de l’humanité qu’elle a perdue".Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas faites attendre. "Mme Brigitte Bardot, la maltraitante animale est inadmissible, l'outrance et l'injure tout autant ! Qui d'entre les Réunionnais et vous est le plus "sauvage"?" a notamment réagi sur Twitter Nassima Dindar.Invitée du journal télévisée de Réunion la 1ère, Annick Girardin la ministre des outre-mer en visite sur l'île a réagi aux propos de Brigitte Bardot. "" a-t-elle déclaré.