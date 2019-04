Jean-Hugues Ratenon destinataire d'une lettre raciste

Jean-Hugues Ratenon est en colère. Le député de la France Insoumise vient de recevoir une lettre anonyme au ton extrêmement violent: "Les Réunionnais et toute cette vermine de nègres...(....)Bien sûr que ce sont des sous-races qui n'ont le respect de rien"....L'auteur de ces propos injurieux soutient bien évidemment les déclarations à l'emporte-pièce de Brigitte Bardot, défenseure de la cause animale.Le parlementaire a confirmé son intention de porter plainte contre X. "Brigitte BARDOT est une personnalité publique, des gens croient en elle et utilisent les mêmes insultes contre nous et contre tous les peuples d’outre mer...Il ne faut rien laisser passer".Après la lettre adressée par Brigitte Bardot au préfet sur "les Réunionnais et leurs gènes de sauvages", c'est une nouvelle missive qui met le feu aux poudres. Jean-Hugues Ratenon a posté ces nouvelles injures sur sa page Facebook: