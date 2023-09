“Jeu de la virgule” : danger pour les élèves réunionnais ?

Le geste est très violent, il dure à peine une seconde. Le “jeu de la virgule” circule sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Son concept : tordre le cou de son camarade par derrière, dans un mouvement de va-et-vient rapide. Un challenge qui se répand à La Réunion

Deux coups secs portés sur la nuque, la signature du “jeu de la virgule”, le nouveau défi largement diffusé sur les réseaux sociaux, qui inquiète l'Éducation nationale. Suite à une première alerte à l’échelle nationale, le rectorat de La Réunion a pris les choses en main et a adressé un courrier cette semaine aux chefs d'établissements, directeurs et directrices d’écoles de l’île cette semaine. Son objet : mettre en garde contre les “jeux dangereux”

Un jeu devenu viral sur les réseaux sociaux

Depuis quelques semaines, des dizaines de vidéos du "jeu de la virgule" sont en ligne sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, favori des plus jeunes. Elles cumulent des centaines de milliers de vues. Et si, sur certaines, il est précisé que la victime est choisie au hasard, d’autres sont réalisées entre amis parfaitement consentants. Le défi s'est même spécialisé, avec des adeptes qui tentent de faire la “virgule la plus rapide de France”.

“En ce moment, on a une alerte particulière sur le jeu de la virgule”, explique Karine Darlay, inspectrice d’académie, directrice académique adjointe des services de l’Education nationale. On a fait un rappel ce mardi sur l’accompagnement de l’ensemble des personnels qui doivent avoir une surveillance spécifique sur l’ensemble de ces jeux. Les parents doivent pouvoir également veiller à ce que leurs enfants ne soient pas impactés par ces jeux”, a-t-elle déclaré.

"Ce sont des coups très violents portés à la tête qui peuvent abîmer les cervicales, causer des étourdissements et dans les cas les plus extrêmes faire tomber l’enfant" Karine Darlay, inspectrice d’académie, directrice académique adjointe des services de l’Education nationale

Des conséquences graves

Un jeu violent aux conséquences sur les vertèbres et les cervicales, comme le rappelle Karine Darlay. “Sur le jeu de la virgule, ce sont des coups très violents portés à la tête qui peuvent abîmer les cervicales, causer des étourdissements et dans les cas les plus extrêmes faire tomber l’enfant, le mettre en danger. Cette agression est très dure sur le plan psychologique puisqu’elle est réalisée devant les autres”, conclut-elle.

Sensibiliser aux jeux dangereux

“La recherche universitaire dénombre trois grandes catégories de jeux dangereux : les jeux de non-oxygénation, les jeux d’agression, et les jeux de défi avec des combinaisons possibles”, explique le courrier adressé par le rectorat de La Réunion.

Un appel à la responsabilité des parents est lancé. “Tous les adultes de la communauté doivent être vigilants afin de prendre en charge de façon précoce tout type d’implication d’élèves dans ces jeux à risques pouvant entraîner de graves conséquences”, explique le rectorat.

Un système de prise en charge des jeunes concernés a également été annoncé. “Les jeunes concernés seront accompagnés, si besoin, de manière adaptée par les professionnels compétents dans ce domaine (médecin, psychologue, assistants de service social, infirmières)”.

Des informations complémentaires sur les jeux dangereux sont à retrouver sur ce site mis en place par l'Education nationale afin d'aborder la question des pratiques violentes et des réseaux sociaux pour les jeunes et adolescents.