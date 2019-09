Un jeune de 27 ans jugé aux Assises pour le meurtre de son ami en 2017 à commune Prima

C’est un jeune de 27 ans qui se trouve dans le box des accusés pour meurtre, ce lundi 30 septembre à partir de 14 heures à la cour d’Assises de Saint-Denis. Le 30 juin 2017, le corps ensanglanté de Ziyaad Poomun, un mauricien de 36 ans, était retrouvé dans l’appartement de l’agresseur à Commune Prima. Johan Maruejouls se serait acharné sur son dalon.

Sauvagerie inouïe Quel est le mobile du crime ? Lors de son interrogatoire, Johan Maruejouls n’a pas vraiment expliqué son passage à l’acte. Un crime d’une sauvagerie inouïe qui a ému les habitants de la résidence les Flamboyants, dans le quartier de Prima au Chaudron.



Maruejouls a reconnu avoir distribué une série de coups de poing à sa victime avant de lui fracasser le crâne contre le mur et de la poignarder à plusieurs reprises. D’ailleurs, le médecin légiste n’a pu déterminer lequel de ces coups avait été fatal à la victime.

Trois jours de procès Ziyaad présentait également des traces de brûlures au visage et aux mains. L’auteur des faits aurait-il alors tenté de faire disparaître le cadavre ? Tout laisse à penser que c’était le but de Maruejouls, d’autant qu’il aurait demandé à l’un de ses compagnons de beuverie de lui trouver une scie pour découper le corps en morceaux.



Avec 2,64 grammes d’alcool dans le sang, Maruejouls était-il conscient de ses actes ? Les jurés ont trois jours pour se pencher sur ce macabre dossier. Ziyaad vivait à Maurice, mais il venait régulièrement rendre visite à sa mère à La Réunion où il a trouvé la mort d’une façon effroyable.