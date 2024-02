Jeux Olympiques 2024 : 22 élèves réunionnais, dont 7 porteurs de handicap s’envoleront pour Paris

Le rêve deviendra bientôt réalité pour les 22 marmailles de l’école primaire Lenepveu, à Saint-Joseph. Le 1er août prochain, ils partiront à Paris pour 12 jours afin d’assister aux Jeux Olympiques 2024. Parmi eux, 7 élèves porteurs de handicap. Ils bénéficient des aides de la Région, de la CAF et des particuliers, mais ils sont toujours à la recherche de fonds.

Les Jeux Olympiques (JO) débuteront dans six mois. Le compte à rebours est lancé pour les sportifs et les organisateurs, mais aussi pour les 22 élèves de l’école Lenepveu à Saint-Joseph.

Parmi eux, 7 élèves porteurs de handicap. Le 1er août prochain, ils s’envoleront pour Paris pendant 12 jours. C’est un voyage qu’ils attendent avec impatience.

Développer la culture de l’olympisme

Depuis deux ans, les professeurs et les éducateurs spécialisés travaillent d’arrache-pied pour que le projet de “voyage à Paris pour les JO” puisse voir le jour. Parmi les 22 enfants inscrits dans le projet, 15 sont en CM1 et 7 sont porteurs de handicap, inscrits dans un centre psycho-médico social, près de l’école.

“On a commencé ce projet lorsque notre école a reçu la labellisation Génération 2024”, précise Zélimir Vukovic, professeur des écoles.

Le dispositif de labellisation “Génération 2024” permet de valoriser et renforcer les passerelles entre l’école et le mouvement sportif. Le but est de construire les conditions pour que la jeunesse se projette avec confiance et ambition vers les Jeux Olympiques et paralympiques.

On a eu pour mission de développer une culture de l’olympisme auprès de nos enfants. C’est ce qu’on a fait pendant deux ans. Là, aller à Paris, voir les JO avec eux, c’est incroyable. Zélimir Vukovic, professeur des écoles

Partager des valeurs communes

L’objectif de ce voyage est de renforcer les liens entre les élèves, de leur donner confiance en eux et de partager des valeurs communes. “On travaille la solidarité, l’entraide, le fair-play”, souligne Maria Vilala, éducatrice spécialisée.



Le vivre ensemble autour du sport est mis en avant. La tolérance et le dépassement de soi sont les valeurs inculquées aux marmailles. L’esprit du Baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, est toujours là.

Le Français Pierre de Coubertin s’est inspiré des Jeux de l’Antiquité qui avaient lieu à Olympie, en Grèce, et qui se sont arrêtés en 393 après Jésus-Christ. A l’époque, il a décidé de lancer son projet de rénovation des Jeux Olympiques.



Personnalité tout entière consacrée à l’éducation, l’histoire et la sociologie, il fonde en 1894 le Comité International Olympique (CIO), pour contribuer à l’édification d’un monde pacifique et meilleur, notamment grâce à l’éducation de la jeunesse par le sport. Les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne se tiennent pour la première fois en 1896 à Athènes.

Le rêve des Jeux Olympiques

Tous les élèves ont hâte de participer à ce voyage qui s’annonce fort en émotions.

“Je suis très heureuse, on pourra se connaître un peu et c’est la première fois que j’irai à Paris”, sourit Emma, âgée de 9 ans. “Je ne suis jamais parti à Paris, j’ai envie de découvrir la capitale et d'assister aux Jeux Olympiques”, lance Mathys, âgé de 11 ans.

Les 22 élèves récoltent des fonds pour aller à Paris

Pour ce voyage, les marmailles ont bénéficié du soutien financier de la CAF, de la Région et des particuliers, mais ils sont toujours à la recherche de fonds.

Une cagnotte en Leetchi a été mise en ligne pour aider les marmailles à financer leur rêve.