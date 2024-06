JO de Paris 2024 : les enfants porteurs de handicap s'apprêtent à accueillir la flamme olympique à Sainte-Suzanne

"Vive les Jeux Olympiques CEM de Sainte-Suzanne", est le slogan apposé sur la banderole du centre d'éducation motrice (CEM) de l'association Saint-François d'Assise. Tous, professionnels et enfants porteurs de handicap, se sont réunis sur le stade du Bocage pour une journée festive autour des valeurs de l'olympisme.

En pleine semaine olympique, l'objectif de cette journée est de "partager des valeurs d'humilité, de dépassement de soi, de fraternité et de respect", précise Isabelle Chrétien, masseuse kinésithérapeute au CEM de Sainte-Suzanne.

"L'idée est bien de rassembler les cinq groupes de vie du CEM, répartis en cinq groupes d'âge, en référence aux cinq anneaux des JO, composées de cinq couleurs différentes", explique Isabelle Chrétien.

Au total, 70 jeunes porteurs de handicap étaient vêtus de tee-shirts aux couleurs des Jeux Olympiques afin de dessiner ensemble les cinq anneaux olympiques. Joran, un adolescent de 16 ans, porte fièrement un tee-shirt noir, couleur choisie pour le continent africain. "C'est important pour nous, car ça montre que nous aussi, porteurs de handicap, on peut faire des choses à notre manière", dit-il, à la fois content et ému de participer à cette journée en plein air.

On a tracé les cinq cercles des JO de Paris au sol pour que les jeunes puissent se positionner en fonction de leur couleur. On va faire une photo en drone pour garder un souvenir mémorable de cette journée autour des Jeux Olympiques.

L'arrivée de la flamme olympique des JO à La Réunion constitue "un événement inoubliable pour nos jeunes porteurs de handicap", souligne Isabelle Chrétien qui tient à préciser qu'il s'agit d'une "ouverture d'esprit pour les jeunes. Ils s'ouvrent vers l'extérieur, vers le monde entier. Ça nous permet de sortir et de partager un moment exceptionnel. C'est génial de se rassembler autour d'une fête mondiale".

On fait sortir les jeunes porteurs de handicap de leur zone de confort. Habituellement, ils sont au centre. Aujourd'hui, ils peuvent respirer, profiter des rayons du soleil et bien évidemment, ils peuvent s'amuser.

La jeune femme anime des ateliers d'activités manuelles avec les enfants. Peinture, aquarelle, dessin et ateliers de décoration rythment cette journée festive autour des JO. "On a dessiné les anneaux des Jeux Olympiques !", s'exclame, sourire aux lèvres, un enfant handicapé du groupe.

Les familles partagent ce moment festif. Pour Joël et Francette Lusinier, parents de jumeaux, les sorties font du bien à leur fille Michelle, polyhandicapée. Quant à leur fils Eliott, il présente des troubles autistiques. Malgré les difficultés du quotidien, le couple garde le sourire.

"À la maison, on lui a expliqué qu'elle allait au Bocage pour faire le rond olympique. Il faut un temps d'adaptation, mais partout où je peux emmener ma fille, je l'emmène. Avec ma femme, on n'a pas peur du regard des autres", affirme fermement Joël Lusinier.

On est fiers d'eux, car ils ont beaucoup progressé. Du handicap on a fait une belle aventure avec eux et on continue. Le combat continue avec eux. On veut montrer qu'ils sont autrement capables.