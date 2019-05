Extrait : " Un jour avec... Jean-Paul Visnelda "

Le fils aîné de Jeanne Paul Visnelda, la célèbre guérisseuse, Jean-Paul Visnelda affirme avoir hérité de son don. Agent EDF à la retraite, il vit dans le sud de la France et revient régulièrement à La Réunion, il reçoit dans son cabinet de bioénergie à Sainte-Clotilde. A chaque fois, qu'il revient à La Réunion, des dizaines d'hommes et de femmes le sollicitent pour des soins ou des désenvoutements. Il affirme soulager des maux les plus divers.Rendez-vous ce vendredi soir à 19h, dans le journal de Christelle Floricourt.