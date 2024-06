Journée de l’alternance : 1 300 formations sont disponibles à La Réunion

Partager :

L’alternance séduit de plus en plus de jeunes à La Réunion. L’an dernier, 12 000 contrats d’apprentissage ont été signés. Pour cela, il faut trouver un centre de formation et une entreprise, c’est ce que propose le salon de l’alternance.

LH / CV et PS •

Le salon de l’alternance s’est tenu ce mercredi 26 juin à la Nordev, à Saint-Denis. Une soixantaine d’exposants proposent ainsi de l’apprentissage dans plus de 230 métiers, avec 1 300 formations disponibles à La Réunion. Préparer la rentrée A l’approche des résultats du bac, nombreux sont ceux à chercher des formations. Les jeunes de 16 à 25 ans révolus peuvent prétendre aux opportunités offertes pour la rentrée de septembre, dans le commerce, l’énergie, la télécommunication ou encore les armées et le service public de l’emploi. Une fois le métier et la formation définis, il faut trouver le centre de formation d’apprentis qui convient, ainsi que l’entreprise pour établir le contrat de travail. Comme un contrat de travail est établi, l’alternant en apprentissage bénéficie d’un salaire, qui varie de 500 euros à 1 500 euros en fonction de l’âge et du nombre d’années en apprentissage. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : La 13ème journée de l’alternance à la Nordev 12 000 contrats signés en 2023 Plus de 12 000 contrats en apprentissage ont été signés l’an dernier. Des chiffres qui augmentent d’année en année depuis 3 ou 4 ans, indique Raphaël Serrier, directeur de la Maison de l’emploi du Nord. Le commerce est un des secteurs qui recrutent énormément, avec un tiers des contrats signés. Journée de l’alternance ITW plateau Raphaël Serrier • ©Reunion 1ère

Partager :