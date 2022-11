Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : un fléau à La Réunion

Ce 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. A La Réunion, ces violences restent un fléau, même si une amélioration est visible grâce à une meilleure coordination des moyens.

LP / LD •

La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a lieu ce vendredi 25 novembre. De nombreuses actions sont organisées à La Réunion où ces violences restent un fléau.

Le constat est inquiétant dans le département, même si une amélioration est observée grâce à une meilleure coordination des moyens.

Sept plaintes en moyenne par jour

En moyenne, sept plaintes sont déposées chaque jour dans le département pour des violences à l’égard de femme. Depuis le début de l’année, deux femmes ont été assassinées.

Des lieux d’accueil et d'écoute pour les victimes

Dans l’île, 79% des victimes de violence familiale sont des femmes. Pour les soutenir, un réseau local s’est structuré et renforcé. Les associations proposent deux accueils de jour et neuf Lieux d’Accueil, d’Ecoute et d’Orientation (LAEO). C’est un signe que la parole se libère un peu plus chaque jour à La Réunion. Ces différents lieux ont reçu 2050 femmes en 2021, soit 420 de plus qu’en 2020.

A Saint-Benoit, une permanence a été créée à l’entrée de la galerie commerciale de Beaulieu en novembre 2020. Un autre espace du genre existe depuis un an au centre commercial Les Terrasses à Saint Joseph.

Une mise en sécurité des victimes

Dans les gendarmeries et commissariats, une formation spécifique est délivrée. Dans l’île, 55 gendarmes et huit policiers sont référents violences intrafamiliales et treize intervenants sociaux sont mobilisés auprès des forces de l’ordre pour l’écoute et l’orientation des victimes.

A ce jour, les victimes sont mieux prises en charge et mises en sécurité avec l’augmentation des lieux d’hébergement d’urgence. Il y en cinq avec 61 places disponibles. Leur localisation est gardée secrète pour les isoler des auteurs de violences.

Un centre pour les auteurs de violence

A La Réunion, il y aussi une spécificité : un centre de prise en charge et d’hébergement des auteurs existe depuis 2021 à Saint-Paul. Au 30 septembre 2022, 505 auteurs sont en cours de suivi.

Des actions menées et des marches organisées

Cette année, à l’occasion de la Journée Internationale contre les violences faites aux femmes, 80 évènements ou actions sont menées pour sensibiliser chaque citoyen à cette cause. Par exemple, à la Rivière Saint-Louis, une marche est organisée à partir de 17h30.

Dimanche, le collectif Nous Toutes 974 organise une marche contre les violences sexistes et sexuelles à partir de 13h, à Saint-Denis, au départ du Jardin de l’Etat jusqu’au Barachois.