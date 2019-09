Une journée pour lutter contre la maltraitance des animaux

L'île Maurice organise un spectacle et une retraite aux flambeaux

Sur toute la planète, ce vendredi 4 octobre 2019 est dédié aux animaux victimes de maltraitances. Un hommage mondial afin de sensibiliser toute la planète au bien-être de nos amies les bêtes.À La Réunion, Denise Sula, présidente de la SPA Réunion, est juste triste. "Ce vendredi, je n'aurais pas le cœur à participer à la moindre action. Notre refuge de Saint-Denis n'a plus le droit de sortir des chiens de la fourrière. Nous avons 32 pensionnaires. Les chiens qui sont enfermés dans la fourrière de la CINOR seront tous euthanasiés".À l'île Maurice, cette journée mondiale un spectacle hommage à la nature et aux animaux disparus sera proposé par la chanteuse Gina Jean et le groupe Fight Apart écrit Le Mauricien Samedi, les Mauriciens poursuivront les festivités avec une retraite aux flambeaux en mémoire des animaux victimes de maltraitances. Cette cérémonie se déroulera dans la cour d'Ombrellis à Sable Noir.