Journée mondiale Alzheimer : offrir une prise en charge aux malades et à leurs familles

Maladie du 21ème siècle, de plus en plus de personnes sont touchées par Alzheimer. A La Réunion, on dénombre 10 000 malades, en 2030 ils seront le double. Patients et familles ont besoin d’accompagnement, et les structures de soutien.

LH avec NB et MAF •

A La Réunion, près de 10 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. 15% d’entre elles ont moins de 60 ans. Selon l’association France Alzheimer Réunion, le nombre est certainement plus important, car de nombreux malades ne sont pas diagnostiqués. Dépister tôt pour mieux accompagner Des malades qui auraient pourtant besoin d’un accompagnement spécifique. Des malades qui tombent parfois dans l’oubli sans s’en rendre compte. Pertes de mémoires, pertes de mots répétitions, changement de comportement comme l’agitation, sont des signes annonciateurs qu’il ne faut pas prendre à la légère, explique Sylvie Agnez, présidente de l’association France Alzheimer Réunion. Journée mondiale Alzheimer S’il n’existe pas de traitement pour prévenir ou guérir cette pathologie neuro-dégénérative incurable, de nombreux dispositifs et lieux permettent un accompagnement adapté des patients et de leur entourage. Un accompagnement qui permet bien souvent de freiner l’évolution de la maladie, par différents moyens, et d’apprendre à vivre avec, en adaptant son quotidien notamment. Les Maisons Cœur Alzheimer Des structures existent pour cela. Elles proposent un accompagnement aux malades sous forme d’ateliers diverses. Elles sont aussi des lieux d’accueil et de soutien pour les aidants et les familles. Des professionnels et bénévoles proposent ainsi, au sein des Maisons Cœur Alzheimer, des ateliers d’activités comme l’art-thérapie, de la relaxation ou des activités manuelles, mais aussi des formations, des groupes de parole ou encore un soutien psychologique. L’association France Alzheimer recherche des fonds pour créer une "Halte Relais Mobile Cœur Alzheimer". Ce service permet d’aller au plus près des couples aidants-aidés et les accompagne. Sensibiliser et mobiliser la population D’ici 2030, on estime à 20 000 le nombre de malades d’Alzheimer dans le département. Ce mardi 21 septembre, journée mondiale Alzheimer, l’association France Alzheimer Réunion se mobilise pour sensibiliser le grand public à cette maladie et récolter des fonds pour continuer à accompagner et soutenir les patients et leurs familles. Regardez le reportage de Réunion la 1ère : Journée mondiale Alzheimer : 10 000 personnes et autant de familles concernées à La Réunion. • ©Réunion la 1ère A La Réunion, 15% des malades d’Alzheimer ont moins de 60 ans, pourtant il n’existe pas de structure pour les accueillir, d’autant que certaines personnes sont encore en activité professionnelles.

