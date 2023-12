Journée mondiale de lutte contre le sida : dépistage sans ordonnance dans les laboratoires de l’île

Partager :

Pas besoin de passer chez le médecin. À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, ce vendredi 1er décembre 2023, il est possible de se faire dépister sans ordonnance dans les laboratoires de l’île. Organisée dans de nombreux pays par l’Organisation mondiale de la santé depuis 1988, cette journée vise à informer et à sensibiliser le grand public. Des jeunes et moins jeunes à qui il faut rappeler l’importance du dépistage.

Annaëlle Dorressamy / Sophie Person, Rahabia Issa, Laurent Pirotte •

Ils sont gratuits, sans ordonnance et sans rendez-vous, mais pourtant les dépistages contre le sida sont en baisse depuis la crise Covid. Pour tenter d’y remédier, le dispositif “au labo sans ordo” a été mis en place en janvier 2022. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Sida : il est désormais possible de se faire dépister dans les laboratoires de l’île sans ordonnance Des dépistages en baisse à La Réunion Dans les laboratoires de l’île, les dépistages contre le sida sont en baisse. C’est le cas à Saint-Joseph, où les patients ont découvert la campagne de dépistage en venant faire des analyses au laboratoire. L’opération “au labo sans ordo”, est plutôt bien perçue par la patientèle. “Ce n’est pas un réflexe. Aujourd'hui je suis venue spécialement pour mon fils et moi, et on nous a proposé un dépistage. C’est une très bonne chose”, témoigne une mère de famille. Depuis le 1er octobre, près de 8 000 personnes se sont faites dépister sans ordonnance. Sophie Courtois, technicienne de laboratoire à Réunilab, constate tout de même quelques résistances : “parfois il faut insister, leur expliquer que le dépistage est courant. Après, ils se font dépister”. Éviter la transmission du sida Le virus du sida circule toujours. L’objectif principal de la campagne de dépistage est d’éviter la transmission. “Il faut savoir que sur le territoire français, il y a quand même, en estimation, 25 000 personnes porteuses du VIH sans le savoir, non dépistées”, précise Thomas Macé, médecin-biologiste à Réunilab. Grâce à cette campagne, c’est un bon nombre de patients qu’on va pouvoir réussir à rattraper. Thomas Macé 35 nouveaux séropositifs en 2022 sur notre île Selon Santé Publique France, l’an dernier, 35 nouveaux dépistés se sont avérés positifs au sida. Parmi ces 35 personnes, 27 sont des hommes et 8 des femmes.

Toujours en 2022, 1 002 personnes vivant avec le VIH ont bénéficié d’un suivi adapté. Parmi les personnes suivies pour le VIH, sept ont moins de 15 ans. La tranche d’âge où il y a le plus de personnes séropositives est celle des 50-59 ans. Les personnes les plus concernées par le sida, en ce qui concerne le mode de transmission, sont les hétérosexuelles avec 527 personnes. Les homosexuelles ou bisexuelles représentent 410 des personnes atteintes par le virus. Si les patients veulent rester anonymes, il est possible de contacter l’association Asetis au 0262 25 80 81. Les permanences d’accueil pour les dépistages ont lieu du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures au 121 Chemin Casabona à Saint-Pierre.

