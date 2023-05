Journée mondiale du soleil : à La Réunion, les UV sont deux fois plus agressifs qu’en métropole

Comme chaque année en mai, l’association Mission Soleil Réunion organise une journée de prévention sur les dangers du soleil. Des dermatologues ont ainsi réalisé des dépistages du cancer de la peau au camping de l’Hermitage.

LH / Nakia Dani et Adjaya Hoarau •

A La Réunion, les cas de cancer de la peau ont été multipliés par 5 en 10 ans. Ils concernent près de 2% de la population réunionnaise.

Les rayons Ultraviolets en sont le principal facteur, l’indice UV dans l’île étant deux fois supérieur à celui de métropole.

Une journée de prévention et de dépistage

Pour sensibiliser les Réunionnais à ce danger, l’association Mission Soleil Réunion organise chaque année en mai une journée de prévention et de dépistage, avec des dermatologues. Cette fois, elle a posé ses valises au camping de l’Hermitage, dans l’Ouest.

Mettre de la crème solaire, toutes les deux heures et surtout en ressortant de l’eau, et porter des vêtements protecteurs le plus possible sont les recommandations de base. Chapeaux et lunettes de soleil ne doivent pas non plus être négligés.

L’indice UV deux fois plus élevé à La Réunion qu’en métropole

Toute l’année, les indices d’UV sont très très élevés, en particulier autour 12h30, le midi solaire, et les deux heures avant et deux heures après, il est très important de bien se protéger. Nathalie Sultan est la présidente de l’association Mission Soleil Réunion

Il vaut mieux éviter de s’exposer au soleil entre 11h et 15h. Attention, en hiver austral, " les UV montent beaucoup plus haut, donc c’est beaucoup plus important ", insiste Nathalie Sultan. Elle précise que plus les personnes sont claires de peau, plus elles sont à risque.

Il est déconseillé de s'exposer au soleil de 10h à 15h à La Réunion. • ©Hermione Razafinarivo

Les coups de soleil de l’enfance font les mélanomes des adultes

Il existe 6 catégories, parmi lesquelles les phototypes 1 à 3, qui correspondent à près de 30% de la population réunionnaise et qui sont les plus à risque. Tout le monde peut en revanche être concerné, précise Nathalie Sultan.