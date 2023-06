Journée nationale des sapeurs-pompiers : quatre casernes de La Réunion ont ouvert leurs portes au public

Quatre centres de secours de La Réunion ont ouvert leurs portes au public ce samedi. Pour la journée nationale des sapeurs-pompiers, démonstrations et rencontres avec les sapeurs-pompiers étaient proposées à la caserne de Saint-Denis.

Présentation des véhicules, des missions et rencontres avec les sapeurs-pompiers étaient proposées ce samedi. Mais cette journée portes ouvertes a aussi fait office de piqûre de rappel sur les gestes de premiers secours, avec des ateliers pratiques et des démonstrations d'intervention.

Le métier de sapeur-pompier fait rêver Flavio, huit ans. Il n'a pas encore de casque sur la tête ni de lance à la main... Mais il est déjà bien renseigné. Il connaît les fondamentaux pour sauver une personne en grande détresse.

(Re)voyez le reportage de Réunion La 1ère :

Pour la journée mondiale consacrée aux soldats du feu, les visites guidées ont suscité quelques vocations

Les moins informés ont tout de même pu s'instruire auprès du Sergent-Chef Mickael Camacho.

Il faut donner l'alerte dès l'accident, c'est important. Ensuite il faut penser à protéger et réagir. Si la victime est consciente il faut la mettre dans la position où elle se sent le mieux. Si elle est inconsciente, il faut lui prodiguer les premiers gestes de secours, comme le massage cardiaque, jusqu'à l'arrivée des secours.

La Réunion compte 1 500 pompiers volontaires et 869 professionnels, répartis dans 28 centres de secours. Chaque année, près de 500 000 interventions de secours et 200 000 appels de détresse sont comptabilisés à La Réunion.

Notre activité est toujours de plus en plus importante et augmente d'année en année. Il faut qu'on puisse s'adapter en permanence aux défis qui nous entourent.