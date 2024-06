Journées Portes Ouvertes à l’aéroclub Roland Garros : les Réunionnais découvrent les métiers de l'aviation

Le public s'élance dans les airs ce week-end du 22 et 23 juin 2024. L’aéroclub Roland Garros de Sainte-Marie organise des journées portes ouvertes. Au programme, vols d'initiation, visites d'hélicoptères, de camions de pompiers et des échanges avec les professionnels de l'armée de l'air et de la Marine nationale.

L'aéroclub Roland Garros de Sainte-Marie propose de toucher le ciel tout au long de ce week-end. Du 22 au 23 juin, des journées portes ouvertes sont organisées.

"Je suis montée dans l'avion et j'ai vu le tableau de bord. C'est vraiment impressionnant. Ça me donne envie de devenir hôtesse de l'air", confie Mounaya, élève en terminale métiers de l'accueil au lycée Mémona Hintermann.

Susciter des vocations

"J'étais dans la peau d'un pompier le temps d'une matinée, c'était génial !", lance Afnati, une élève en terminale métiers de l'accueil au lycée Mémona Hintermann.

Du haut de ses 17 ans, Afnati accompagne les visiteurs vers les stands pour la visite de l'hélicoptère et du camion de pompier. De quoi susciter des vocations. "Je sens que j'ai peut-être trouvé un métier qui pourrait me plaire. J'aimerais être pompier", dit-elle, le sourire aux lèvres.

La jeune lycéenne et ses copines de classe, sont accompagnées par leur professeur. "On sent qu'elles sont investies et qu'elles apprécient ce stage. Elles se confrontent au monde du travail tout en mettant en pratique les notions théoriques vues en cours", remarque Jérôme Laravine, enseignant en économie-gestion.

Découverte des métiers de l'aviation

Petits et grands partent à la découverte du monde de l’aviation. "C'est pour permettre aux gens de venir découvrir ou redécouvrir l'aviation. On propose des vols de découverte. On propose des baptêmes de l'air sur les côtes réunionnaises pendant une quinzaine de minutes", affirme Johny Ethève, président de l'aéroclub.

"Je me sens un peu stressée, mais ça va le faire, j'ai hâte de survoler La Réunion. J'ai hâte de découvrir l'île en hauteur", témoigne Ciloé, juste avant son premier vol.

Les professionnels du secteur, notamment les pilotes privées, mais aussi les pilotes de l'armée de l'air et les militaires de la Marine nationale, répondent aux questions des plus curieux. "L'objectif est de permettre aux gens de découvrir les métiers de l'aviation et de l'armée en général", explique Mylène, une pilote privée depuis 41 ans.

Pour cette occasion, "l'armée de l'air et de l'espace explique ce qu'elle fait. Pour deux pilotes dans les airs, on a quand même 98 personnes au sol pour assurer tout ce qui dit maintenance", assure Johny Ethève.

Les femmes et l'aviation

Tout au long du week-end, une exposition est dédiée aux femmes : "des pionnières aux astronautes".

Que ce soit au niveau militaire ou civil, il faut laisser les femmes avoir leur place. Avec cette exposition, on a une chronologie des femmes qui étaient militaires, les premières pilotes de ligne. Il n'y a pas de femme pilote réunionnaise, mais on a des femmes qui sont passées par des écoles d'aviation civiles. Mylène, pilote privée

Le parcours de Dorine Bourneton, pilote paraplégique

La marraine de cette édition est la pilote paraplégique Dorine Bourneton. Elle est championne de voltige aérienne. "Elle avait environ 16 ans quand elle est devenue handicapée. Mais malgré cela, elle a surmonté beaucoup de choses. Elle est devenue la première femme voltigeuse au monde. Elle a fait évoluer la réglementation. Le monde de l'aviation s'est ouvert aux femmes", affirme Johny Ethève.

Jusqu'à aujourd'hui, elle (Dorine Bourneton, pilote paraplégique NDLR) pilote des aviations. Elle était à La Réunion pour nous témoigner de son parcours. C'est un exemple de courage, de force et de détermination. Elle peut inspirer la jeunesse. Johny Ethève, président de l'aéroclub Roland Garros

Demain encore, dimanche 23 juin, l'aéroclub Roland Garros de Sainte-Marie ouvre ses portes au public de 8 heures à 17 heures.