Justice : grève des magistrats et des greffes dans les tribunaux de l’île

Les syndicats de magistrats et les organisations représentant les personnels de greffes appellent à la mobilisation ce mardi 22 novembre. Un rassemblement unitaire est prévu à 14h devant le tribunal judiciaire de St Denis. La justice est en souffrance et manque toujours de moyens un an après la tribune dite des 3000.

Michelle Bertil •

C'est la grève des robes noires et des audiences dans les juridictions de l’île. Les trois organisations syndicales de magistrats et celles représentant les personnels de greffe (UNSA et CGT) se mobilisent ce mardi 22 novembre, elles se rassembleront en début d’après-midi devant le tribunal de Saint-Denis pour dénoncer « une justice à bout de souffle » et des conditions de travail déplorables.

" Une justice en souffrance"

Magistrats et greffes n’en peuvent plus en effet d’alerter sur l’état de l’institution judiciaire qui poursuit son inexorable dégradation. Il y a un an, suite au suicide d’une jeune consœur dépassée par la surcharge de travail en Métropole, la profession s’était fortement mobilisée.

©Olivier de Larichaudy

"Le Monde" avait alors publié une tribune dite « des 3000 » dans laquelle magistrats et greffiers avouaient être au service d’une justice « déshumanisée » et en « perte de sens ».

La Chancellerie avait parlé de moyens supplémentaires notamment pour combler le manque de juges, la France compte deux fois moins de magistrats par habitant que les autres pays européens.