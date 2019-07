Justice : Paul Caro pourrait être déféré au parquet cet après-midi

Extorsion de fonds en bande organisée

Faute de coopération, la garde à vue devrait prendre fin

Le promoteur immobilier, propriétaire de nombreux appartements et commerces, a été interpellé alors qu’il se faisait remettre une somme d’argent en liquide par un commerçant devant la Poste de Saint-Gilles-les-Bains, et placé en garde à vue. Il aurait détourné plusieurs millions d’euros.Depuis ce jeudi 4 juillet en fin de journée, Paul Caro est auditionné par les enquêteurs. Son épouse l’a également été, ainsi que des commerçants. On lui reproche en effet d’avoir racketté des commerçants à qui il louait des locaux au Roches Noires.En plus d’un gros loyer, la dizaine de professionnels devait s’acquitter de fortes sommes en liquide, sinon leur bail n’aurait pas été renouvelé. Paul Caro est soupçonné d’avoir eu recours à 3 nervis pour effectuer des représailles sur deux commerçants récalcitrants. Changement de serrure, dégradations et agressions physiques lui sont ainsi reprochés.Au cours de sa garde à vue, Paul Caro a nié les faits qui lui sont reprochés. Il parle de " complot " et de " machination ", et se montre peu coopératif, selon nos informations. Sa garde à vue ne devrait donc pas durer 4 jours, comme le prévoit la loi quand il s’agit de faits en bande organisée.