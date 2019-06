Les réunionnais brillent aux États-Unis. En déplacement au All American Open 2019, à New York, les karatekas péi ont multiplié les podiums toutes catégories de karaté Kyokushinkai confondues. Les représentants de 3 clubs de La Réunion, à savoir Spartiates, Deux canons et Bras de Chevrette, en ont conquis 15 au total. 5 premières, 5 deuxièmes et 5 troisièmes places ont ainsi été remportées.137 judokas, issus de 17 pays différents comme la Bulgarie, Israël, la Nouvelle-Zélande, la Russie, le Japon ou encore l’Espagne, participaient à la compétition.Ludivine Vedapodagom, qui termine 2ème dans la catégorie des –55kg, est sélectionnée pour le prochain Championnat du Monde Open au Japon, en novembre prochain.