Kemi Seba à La Réunion

Qui est Kemi Seba ?

Kémi Séba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, est né le 9 décembre 1981 à Strasbourg,

Ce franco-béninois, se revendique d’être un activiste, un anticolonialiste et un essayiste.

S'il est encore une figure du radicalisme noir et du panafricanisme contemporain et qu'il mène, depuis 2017, une lutte contre le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui touchent les pays africains utilisant cette devise, Kémi Séba lutte maintenant contre les inégalités sans se soucier de la couleur de la peau.