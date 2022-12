Kévin Minatchy, chef cuisinier primé par le guide Kaspro 2023

Il remporte le trophée du Chef de l’année 2023. Le jeune chef cuisinier réunionnais, Kévin Minatchy vient d’être distingué par le guide culinaire Kaspro. Une belle récompense pour le bénédictin qui a travaillé pour les plus grands restaurants gastronomiques parisiens.

LH / Jean-Claude Toihir •

Chef consciencieux et dynamique, Kévin Minatchy gère sa cuisine et ses équipes avec une grande attention. Il parcourt sa cuisine au pas de charge, donne des consignes et contrôle la qualité des produits.

Kévin Minatchy remporte le trophée de Chef de l'année du guide Kaspro 2023. • ©Willy Thévenin

A 31 ans, Kévin Minatchy s’est vu attribué le prix prestigieux de Chef de l’année par le guide Kaspro. Une consécration pour celui qui a pour credo une cuisine réunionnaise revisitée et mise en valeur. Sa cuisine est "un mélange" de la cuisine des produits de La Réunion et des techniques qu’il a appris en métropole.

Un chef et son équipe

Passion, savoir-faire et amour du métier sont les moteurs de ce jeune réunionnais qui a fait ses armes dans les plus grands restaurants gastronomiques parisiens. Aujourd’hui, le chef cuisinier a une brigade de 15 personnes sous ses ordres. " C’est à elle que je dois mon prix ", déclare Kévin Minatchy.

C’est un bon chef, il a le savoir-vivre, la bienveillance envers son équipe. On est une équipe de jeunes, il nous soutient. Il nous relève quand on est au plus bas et il nous félicite quand on est au plus haut. C'est un exemple pour nous. Estenia Mangué, cuisinière au restaurant Dina Morgbine

Un esprit de partage

Le chef réunionnais s’investit pour sensibiliser à l’équilibre alimentaire et pour que la gastronomie soit accessible à tous. En juin Dernier, Kévin Minatchy a participé avec trois autres chefs à l’opération "Resto la kour". Des restaurants gastronomiques éphémères ont alors été montés dans plusieurs quartiers prioritaires.

L’objectif est ainsi de transmettre des habitudes alimentaires avec moins de gras, moins de beurre et de montrer comment utiliser des produits frais locaux à prix raisonnable.