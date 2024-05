KoZarlor : 11 lycéens préparent la deuxième édition du concours d'éloquence en créole

Pendant cinq jours, onze lycéens réunionnais s'exercent au centre de lecture du Brûlé à Saint-Denis. Ils préparent la grande finale du KoZarlor, 24 mai prochains. Un concours d'éloquence en créole, organisé par le Conseil de la Culture de l’Education et de l’Environnement.

Adjaya Hoarau / Marie-Ange Frassati •

Le ban onze finalistes na cinq jours pou travay zot text' ek zot présence su la scène. Zot la pran un peu la hauteur, dans les Hauts Sin-Ni, pou travay l'art le mot, avant la grande finale concours KoZarlor, le 24 mai.

"Mi èm, ou i ème pa, mi ème mèm !"

Ala le thème pou la deuxièm édition KoZarlor et visiblement, i inspir Noémie Payet, élève en 1ère au lycée Antoine Roussin, coté Saint-Louis. Li hésite pas quand li lire un bout' son texte dovant demoun : "Moin mi èm kan l'amour lé gamé. Kan li mèt do fé dan la pay cann'." Et li lé aussi ravi d'appran plus su son lang'.

Nou entend pas souvent kap kap, i veut dire "frisson" en français. Noémie Payet, finaliste KoZarlor

Pou Sergio Grondin, la pa pou rien Noémie la arriv' en finale.

Lé gayar ! Na l'intonation, le rythme, le mot lé joli et l'écriture lé gayar. Seul correction, i sava un peu vite. Sergio Grondin, fonnkezer, comédien et intervenant

(Re)voyez le reportage de Réunion La 1ère :

KoZarlor : 11 jeunes lé dan l'air fré Brûlé pou perfectionne zot kozé

Trouv un thème, une phrase d'accroche et un fil conducteur lé pas évident. Pou aguille à zot, néna le fonnkezer et comédien Sergio Grondin. Néna aussi Eric Lauret, li lé comédien et rakontèr. Pou li, "i prétan" le silence i pèz bon peu dan èn phrase.

Moin lé là pour apport' a zot l'aisance scénique. Koz seul devant un auditoire lé pas évident. Moin lé là pou di a zot i peut être un bon moment, enkor plus parce que lé dan nout lang'. Eric Lauret, comédien, rakontèr et intervenant

Pou ban jeunes là, kreol lé bel et bien un zarlor. Impliqués, zot lé paré pou bat la lang kreol enkor longtemps.

L'année passée, pou la première édition KoZarlor, c'est Ornella que la remporte le concours.

Le jury li, li change pas. N'aura de nouveau Lolita Tergémina, comédienne et metteur en scène, Yaëlle Trulès, comédienne, ou encore Henri-Claude Elma, journaliste.