L’accueil des étudiants ERASMUS à l’Université de La Réunion, première étape de la visite du Secrétaire d’État, Clément Beaune

Le Secrétaire d’État en charge des Affaires européennes auprès du Ministre de l’Europe a démarré sa visite à La Réunion par une étape à l’Université du Moufia. L’occasion pour Clément Beaune d’assister à la rentrée des étudiants ERASMUS, ce vendredi 10 septembre.

Nakia Dany / Jean-Régis Ramsamy •

C’est un passage obligé pour le Secrétaire d’État en charge des Affaires européennes auprès du Ministre de l’Europe : la première Université française et européenne de l’Océan indien.

L’Université européenne de l’Océan indien

Clément Beaune a assisté à la rentrée des étudiants ERASMUS, ce vendredi 10 septembre dans le campus du Moufia à Saint-Denis.

"Il y a un engagement, ici à l’Université de Saint-Denis, de s’ouvrir à la mobilité européenne et internationale. Ce n’est pas anecdotique, a déclaré le Secrétaire d'Etat. C’est un symbole de l’ouverture de La Réunion et aussi de ce que l’Europe est capable de faire de concret, d’utile pour cette génération de jeunes en particulier. Ceux qui font ERASMUS s’en souviendront toute leur vie. Ils sont formés sont enrichis par ce programme européen qui a 30 ans maintenant".

Regardez le reportage TV de Réunion la 1ère

Un cadre de rêve pour étudier

Parmi la promotion ERASMUS de cette année à La Réunion figure Philippa d’origine finlandaise.

Son pays est un autre monde, dit-elle, en comparaison avec notre département. "Pour moi, c’était un rêve de faire un échange dans un pays francophone car je fais des études de développement durable, raconte Philippa, C’est un rêve d’être ici dans une île avec beaucoup d’espèces endémiques. Il y a, certes, des pays plus près de chez moi mais l’hiver dans un pays nordique, ce n’est pas trop ça, alors qu’ici, il y a le soleil et l’aventure aussi".

Une Université qui attire de plus en plus

L’Université de La Réunion qui compte 1500 étudiants attire de plus en plus les étrangers. Chaque rentrée, ils ont droit à un accueil d’intégration et d'information sur le campus comme aujourd'hui.

"L’année dernière ils étaient plus de 900 de 60 nationalités à venir aux journées d’accueil, explique Frederic Miranville, le Président de l’Université. Au moment où on parle, alors que les inscriptions ne sont pas encore terminées, nous sommes à 637 inscrits de 60 nationalités. Ce qui montre qu’il y un dynamisme au niveau de l’attractivité de l’établissement puisqu’il y a 300 néo entrants cette année. On améliore l’accueil. On est, aujourd’hui, labélisé « bienvenue en France » qui est un label de qualité. On fait en sorte, avec nos partenaires, que cette expérience sur le territoire soit inoubliable".

Une université ouverte au monde

Forte de sa nouvelle accréditation Erasmus+ pour la période 2021-2027, l’Université de La Réunion compte aujourd’hui 231 accords disciplinaires avec 136 établissements européens. Très attractive auprès des étudiants allemands, belges et suisses, elle l’est également auprès des étudiants canadiens et américains grâce aux différents programmes d’échanges qu’elle développe.