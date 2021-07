L'aéroport Roland-Garros se prépare à une haute saison sous contrôle sanitaire

Avec les départs en vacances, l'aéroport Roland-Garros à Sainte-Marie va connaître une affluence exceptionnelle ces prochains jours. Pour accompagner les voyageurs, un dispositif spécifique " Grand Départ" est prévu sur place à partir de ce soir, lundi 5 juillet.

GB/LF •

Le 1er juillet, dix décollages étaient programmés vers Paris et Dzaoudzi depuis l’aéroport de Gillot, les autres lignes restant fermées pour l'instant. Ce soir, lundi 5 juillet, cinq vols sont prévus pour Paris. Avec les vacances scolaires qui commencent dans deux jours, les voyageurs vont être de plus en plus nombreux à se rendre à Roland-Garros jusqu'à la fin de la période d'affluence, estimée à début septembre.

Un dispositif même s'il y a moins de voyageurs

Cette année, il est difficile de savoir combien de voyageurs iront dans l'Hexagone car il y a beaucoup d'annulations et de réservations tardives. Les autres années, entre juillet et septembre, 200 000 passagers voyagent par Gillot, au départ de La Réunion. Un dispositif "Grand Départ" qui réunit toutes les précautions sanitaires est donc mis en place dès ce lundi pour éviter tout risque épidémique.

Zone d'enregistrement réservée aux passagers

A partir de ce lundi 5 juillet et jusqu'au dimanche 11 juillet, l’accès à la zone d’enregistrement est réservée exclusivement aux passagers. Les autres parties du hall public (comptoirs des compagnies, boutiques et points de restauration, toilettes…) restent ouvertes à tous. Cette mesure va permettre de maintenir la circulation la plus fluide possible au sein de l’aérogare. Elle pourrait être reconduite jusqu'en septembre.

Anticiper son départ

Avec les contraintes sanitaires, les passagers sont invités à venir plus tôt afin de permettre la vérification de tous les documents administratifs, aussi bien lors de l’enregistrement que lors du passage à la police aux frontières, « de préférence 4 heures avant le décollage des vols du soir » précise les équipes de l'aéroport sur les réseaux sociaux.

Dispositif Grand Départ à l'aéroport • ©Laurent Figon

Nouveau dépose-minute

Un nouveau système de dépose-minute devant l’aérogare est également entré en service. L’accès des véhicules aux 26 places de stationnement express sera régulé par une barrière, où un ticket sera délivré. Le ticket permettra d’activer gratuitement la barrière de sortie dans un délai inférieur à 10 minutes.

Respect des gestes barrière

L'aéroport de La Réunion rappelle également la nécessité d’un strict respect des gestes barrières au sein de l’aérogare, à commencer par le port du masque et la désinfection régulière des mains.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :