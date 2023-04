L’association Komité Eli rend hommage à Eli et aux esclaves tués pour s’être révoltés à Saint-Leu en 1811

Ce samedi 15 avril, un hommage à Eli et aux esclaves révoltés de Saint-Leu a eu lieu devant la stèle d’Eli, au jardin de la liberté à Saint-Paul. L’occasion pour l’association Komité Eli de mettre en lumière l’unique révolte des esclaves dans l’île.

Jour de souvenir pour l’association Komité Eli ce samedi 15 avril. Elle a rendu hommage aux esclaves révoltés de Saint-Leu, dans l'après-midi à Saint-Paul. La seule révolte d’esclaves de l’île a eu lieu en 1811.

Hommage aux esclaves révoltés de Saint-Leu • ©Adjaya Hoarau

Qui sont les révoltés de Saint-Leu ?

Eli était esclave de la famille Hibon à Saint-Leu. Le 5 novembre 1811, Eli et une cinquantaine d’autres esclaves organisent la révolte, ils s’en prennent aux propriétaires pour en finir avec leur situation de captif. Trahie par l’un des leurs, l’équipe de rebelles est arrêtée trois jours après, les esclaves sont emprisonnés puis condamnés à mort. Leur rendre hommage à Saint-Paul ce 15 avril "est symbolique car certains ont été exécutés dans la commune", explique Yvrin Rosalie, président de l’association Komité Eli.

Devoir de mémoire

Rendre hommage pour ne jamais oublier, c'est ce que souhaite l'association Komité Eli. C’est le 15 avril 1812 qu’a eu lieu la décapitation de quatre esclaves : Paul, Zéphire, Eli et Prudent. Yvrin Rosalie pointe du doigt la politique mais pas seulement : "Il ne faut pas non plus oublier le rôle qu’a eu l’Eglise catholique, juger des gens dans la cathédrale et les condamner à mort est inadmissible", s’insurge le président de l’association Komité Eli.

Pour Ghislaine Mithra-Bessiere, membre de l’association Rasine Kaf, les Réunionnais doivent davantage s’approprier leur histoire. "Comment peut-on célébrer un 20 desamb avec faste et que cette date-là qui inaugure l’abolition de 1848 lé oublié ? s’insurge-t-telle. C’est une date phare, les héros de la liberté, de la Résistance sont nos figures, je pense que cette date-là doit devenir une date nationale réunionnaise", poursuit Ghislaine Mithra-Bassiere.

"Qu’ils se soient révoltés et qu’ils aient été condamnés à mort, nous ne devons jamais l’oublier. Cela a été et cela doit rester, vraiment !", s’exclame Huguette Bello. La présidente de Région a assisté à cet hommage et insiste : "Si certains sont devenus libres, c’est grâce à ceux qui se sont insurgés !".