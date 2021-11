L’avocat Alex Vardin visé par une enquête préliminaire du parquet pour travail dissimulé

C’est une information exclusive de Réunion La 1ère. Alex Vardin, avocat qui exerce depuis bientôt huit ans au barreau de Saint-Denis, est actuellement visé par une enquête préliminaire du parquet pour travail dissimulé.

CL / Antoine Garnier •

Selon nos informations, Maître Alex Vardin est visé par une enquête préliminaire du parquet pour travail dissimulé. Il lui est reproché de n’avoir pas rémunéré intégralement le travail réalisé par deux assistantes de son cabinet.

L’avocat saint-andréen ferait également l’objet d’une procédure disciplinaire menée par l’ordre des avocats car de nombreux usagers se seraient plaints de la qualité de ses services.

Mais le bâtonnier Me Guillaume de Géry se refuse de confirmer cette information au nom du secret professionnel auquel il est tenu.

Me Alex Vardin se trouve en ce moment en arrêt maladie. Afin d’assurer la continuité de la Justice, ses dossiers en cours ont été confiés à son confrère, Me Max Lebreton. Les clients de Me Vardin peuvent obtenir des informations sur leurs dossiers auprès de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis.