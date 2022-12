L'EFS a un besoin "urgent" de dons du sang

Depuis plusieurs semaines, les collectes de sang connaissent une forte baisse de fréquentation, selon l'Etablissement français du sang (EFS) à La Réunion. Il appelle à un "sursaut de la population", pour assurer la continuité de prise en charge des patients.

JCTS •

"Il manque chaque jour 1 500 dons de sang", s'alarme l'EFS ce lundi 26 décembre 2022. Ces dernières semaines, peu de donneurs se sont mobilisés, malgré un appel au don début décembre. Contexte socio-économique, conditions météo ou encore reprise du covid peuvent expliquer cette absence de donneurs, selon l'EFS. Conséquence : le niveau des réserves de sang est en chute libre : moins de 80 000 dons sont aujourd'hui disponibles en France, soit 20 000 de moins que le niveau requis.

La situation est particulièrement inquiétante : la fréquentation de nos collectes est trop faible et les perspectives à venir en début d’année sont mauvaises dans un contexte toujours plus difficile (crise énergétique, climat social, etc.). (...) Nous lançons un nouvel appel à toutes et tous pour répondre aux besoins immédiats, mais aussi pour anticiper le début d’année, qui s’annonce complexe. François Toujas, président de l'EFS

1 100 poches disponibles à La Réunion

A La Réunion plus précisément, on dispose actuellement de 1 100 poches, alors qu'il en faudrait "300 de plus". Certains groupes comme les O et les B sont même en tension, avec seulement 9 jours de réserves. Or, en période cyclonique, le niveau sécuritaire devrait être de 14 jours de stock disponible, au cas où il serait impossible d'organiser des collectes pendant plusieurs jours à cause du mauvais temps.

Autre difficulté, la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, et 42 jours pour les globules rouges, d'où le besoin de collectes régulières et constantes.

120 dons quotidiens nécessaires

Sur l'île, il faudrait ainsi 120 dons de sang par jour pour répondre aux besoins des patients. Il s'agit aussi bien de personnes qui souffrent d'une maladie du sang comme la drépanocytose, la thalassémie ou la leucémie, que de maladies immunitaires, ou encore de cancers. Tous ont besoin de transfusions sanguines régulières ou de médicaments dérivés du sangs. D'autres personnes peuvent bénéficier de transfusion ponctuelles, comme dans le cas d'hémorragies pendant un accouchement, après un accident, une opération...

"Rappelons que la transfusion sanguine est une réponse thérapeutique qui n'a aucune autre alternative", insiste l'EFS, demandant à "l'ensemble des citoyens éligibles au don de se mobiliser

massivement", et "dès que possible pour sortir d'une situation possiblement dangereuse".

Des collectes partout sur l'île les jours prochains

Si vous souhaitez répondre à leur appel, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous aux Maisons du don de Saint-Pierre et de Saint-Denis. Mais plusieurs collectes mobiles sont aussi organisées dans les prochains jours entre Noël et le nouvel an, par exemple :

le mardi 27 décembre de 9 heures à 15 heures au Leclerc Portail de Saint-Leu

le mardi 27 décembre de 8 h 30 à 13 heures à la mairie annexe de Sainte-Anne

le mercredi 28 décembre de 8 h 30 à 13 heures à la Salle des fêtes de la Plaine-des-Palmistes

le mercredi 28 décembre de 12 heures à 17 heures sur le parking du marché forain de Saint-Joseph

le jeudi 29 décembre de 12 heures à 17 heures au Gamm Vert du Portail à Saint-Leu

le vendredi 30 décembre de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 15 h 30 à la Cité du Volcan à la Plaine des Cafres

le vendredi 30 décembre de 9 heures à 13 heures à Réunion La 1ère à Sainte-Clotilde

le lundi 2 janvier de 12 heures à 17 heures au 182 chemin Jean Robert à Saint-Benoît

Pour faire un don, vous êtes invités à prendre rendez-vous au plus vite. La liste de toutes les collectes organisées et l'inscription peuvent se faire sur le site dondesang.efs.sante.fr, par téléphone au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92, ou encore via l’appli mobile Don de Sang.