L’illettrisme touche près de 23 % des Réunionnais

La journée nationale de lutte contre l'illettrisme a lieu ce jeudi 8 septembre. Dans l’île, près de 23 % des Réunionnais ne savent ni lire ni écrire, soit plus de 116 000 personnes. Différentes actions sont menées, dont une table ronde à Saint-Pierre.

LP / LP •

C’est un fléau qui touche notre île. Ce jeudi 8 septembre, différentes actions ont lieu pour la journée nationale de lutte contre l'illettrisme.

23 % des Réunionnais touchés par l’illettrisme

Dans l’île, près de 23 % des Réunionnais ne savent ni lire ni écrire, soit plus de 116 000 personnes. Ces chiffres de l'Insee remontent à 2011.

Rassembler les acteurs

Ce jeudi 8 septembre, une table ronde a lieu dès 8h au Campus Pro de Saint-Pierre. L’occasion pour les acteurs présents de partager leurs expériences, de travailler sur les actions à mettre en œuvre et les suivis pour une meilleure efficacité dans la lutte contre l’illettrisme à La Réunion.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

116 000 personnes sont en situation d’illettrisme sur notre île. Pour lutter contre cette problématique, des actions sont menées sur le terrain

"Il existe beaucoup de partenaires, de professionnels de terrain qui œuvrent au quotidien contre l’illettrisme, par contre on ne se connait pas forcément, on ne sait pas toujours de quelles ressources nous disposons, explique Aïda Perichon, directrice du pôle médico-social Ouest à l’Alefpa. L’objectif était de se rassembler pour dire ce qui existe, montrer les nouveautés et les nouvelles pratiques et les nouveaux outils".

Des animations jusqu'au 15 septembre

De nombreuses actions sont menées tout long de l’année, mais plus d'une cinquantaine d'animations seront organisées du 8 au 15 septembre dans le cadre de cette 9ème édition des journées nationales d'action contre l'illettrisme (JNAI).